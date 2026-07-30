حملۀ وحشیانه آمریکا به به منزل مسکونی در قشم؛ ۳ عضو یک خانواده شهید و ۲ کودک زخمی شدند/تداوم تجاوزات آمریکا پس از پنج روز وقفه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: در حملۀ دشمن آمریکایی به منزل مسکونی در محلۀ چاهتنگو شهر قشم، پدر و مادر خانواده و یک کودک ۲ ساله به شهادت رسیدند و ۲ فرزند ۷ و ۹ ساله بر اثر این حملات زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.



ارتش جنایتکار آمریکا بامداد پنجشنبه به یک منزل مسکونی در جزیره قشم که محل سکونت یک خانواده ۵ نفره بود، حمله کرد.

تلاش نیروهای امدادی برای یافتن کودک دیگر این خانواده همچنان ادامه دارد.

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گفتنی است در ادامه تجاوزات دشمن آمریکایی به خاک جمهوری اسلامی ایران در حملات بامداد امروز پنجشنبه آمریکا، شهرها و مناطق اهواز، آبادان، بندرعباس، قشم، بندرانزلی گیلان، کازرون و فراشبند استان فارس، دو نقطه در حوالی شهر چغادک بوشهر، شادگان و اروندکنار خوزستان و جزیره کیش مورد حمله قرار گرفتند.

ارتش اردن حمله موشکی به کشورش را تأیید کرد

ارتش اردن نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی با تأیید حملات موشکی به کشورش مدعی شد که پدافند هوایی این کشور با این موشک ها مقابله کرده است.

همزمان با فعال شدن آژیرهای خطر، صدای چند انفجار مهیب از داخل اردن شنیده شده است.

کانال تلگرامی نایا هم با پخش تصاویری اعلام کرد که دو موشک به پایگاه آمریکایی «موفق السلطی» در اردن اصابت کرده و دود غلیظی از آن به هوا برخاسته است و سامانه های پدافندی آمریکا در رهگیری موشک ها ناکام بوده اند.

این رسانه افزود که چند انفجار در پایگاه موفق السلطی اتفاق افتاده است و صدای آژیر خطر به صورت ممتد در آن شنیده می شود.

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