رونمایی از «ظهر آدینه»؛ ثبت میراث مکتوب نماز جمعه و تاریخ انقلاب در ۹ جلد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه گرگان، آیین رونمایی از مجموعه ۹ جلدی «ظهر آدینه» شامل خطبههای نماز جمعه حضرت آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹، با حضور ایشان، جمعی از مسئولان، علما، استادان و فرهیختگان در سالن اجتماعات امام رضا(ع) مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) گرگان برگزار شد.
این مجموعه که به همت مؤسسه دارالمعرفه قم تدوین شده، بخشی از میراث مکتوب نماز جمعه و روایتگر تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان گلستان و کشور در دهه نخست انقلاب اسلامی است.
«ظهر آدینه»؛ فراتر از یک مجموعه خطبه
آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی در این مراسم با اشاره به جایگاه نماز جمعه در هدایت جامعه اسلامی، انتشار مجموعه «ظهر آدینه» را اقدامی ماندگار در حفظ حافظه تاریخی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: در طول تاریخ، تدوین منظم خطبههای نماز جمعه کمتر مورد توجه بوده و این اثر میتواند خلأ موجود را جبران کند. وی افزود: این مجموعه تنها ثبت متن خطبهها نیست، بلکه سندی از تحلیلها، دغدغهها و نگاه دینی به مهمترین رخدادهای دهه نخست انقلاب است و میتواند به عنوان منبعی معتبر برای پژوهشگران حوزههای تاریخ، علوم سیاسی، جامعهشناسی، ارتباطات و علوم اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
گنجینهای پژوهشی برای نسل امروز و آینده
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به ظرفیتهای علمی این مجموعه، اظهار امیدواری کرد تدوین و انتشار خطبههای دهه ۱۳۷۰ نیز تا پایان سال به سرانجام برسد. وی تأکید کرد: از دل این آثار میتوان مجموعههای مستقلی در موضوعاتی همچون شرح نهجالبلاغه، سیره اهلبیت(ع)، سبک زندگی اسلامی، اخلاق و اندیشه دینی استخراج کرد؛ ظرفیتی که «ظهر آدینه» را به میراثی ماندگار برای نسلهای آینده تبدیل میکند.
روایت معارف دینی و مسائل روز جامعه
در ادامه مراسم، حجتالاسلام مصطفی مسعودی، قائممقام مؤسسه دارالمعرفه، با تشریح روند تدوین این اثر، «ظهر آدینه» را از فاخرترین آثار منتشرشده این مؤسسه معرفی کرد و گفت: خطبههای نخست این مجموعه دربردارنده تفسیر قرآن کریم، شرح نهجالبلاغه، سیره اهلبیت(ع) و معارف اسلامی با بیانی روان و کاربردی است و خطبههای دوم نیز تصویری مستند از مهمترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جهان اسلام و استان گلستان در سالهای نخست انقلاب ارائه میدهد.
بازتاب دغدغههای مردمی و اجتماعی در خطبهها
مسعودی با اشاره به محتوای این مجموعه خاطرنشان کرد: مطالعه این آثار نشان میدهد که تریبون نماز جمعه برای حضرت آیتالله نورمفیدی تنها جایگاه بیان مسائل عبادی نبوده، بلکه بستری برای تبیین معارف اسلامی، تحلیل رویدادهای روز، پیگیری مطالبات مردم و هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار میرفته است. وی افزود: توجه به توسعه استان، پیگیری احداث زیرساختهایی مانند فرودگاه گرگان و دانشگاه علوم پزشکی، حمایت از کشاورزان، ترویج اندیشههای شهید مطهری، دفاع از ولایت فقیه و تبیین سبک زندگی اهلبیت(ع) از مهمترین محورهای این خطبههاست.
ادامه احیای میراث علمی استرآباد و جرجان
قائممقام مؤسسه دارالمعرفه در پایان با اشاره به برنامههای این مؤسسه برای احیای آثار علمای استرآباد و جرجان، از ادامه انتشار نسخههای خطی و آثار دانشوران این منطقه خبر داد و حفظ و معرفی این میراث علمی را وظیفهای فرهنگی و تاریخی دانست؛ تلاشی که در کنار انتشار مجموعه «ظهر آدینه»، گامی مهم در صیانت از سرمایههای علمی و فرهنگی کشور به شمار میرود.
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