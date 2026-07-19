ویدیو | شفا در سایه توسل

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳
کد مطلب: 1842405
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: فرزند مرحوم محدث قمی که از خطیبان و منبریهای برجسته عصر خود بود، بر اثر عارضهای شدید در تارهای صوتی، حتی از سخن گفتن روزمره نیز منع شده بود. اما به گفته وی، پس از توسل به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و مشاهده رؤیایی که در آن به خواندن روضه حضرت رقیه(س) مأمور شد، به طرز شگفتانگیزی توان سخن گفتن خود را باز یافت؛ به گونهای که پزشکان نیز از بهبود کامل حنجره او ابراز تعجب کردند. سخنران : حجت الاسلام حسینی قمی مناسبت: شهادت حضرت رقیه(س)
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