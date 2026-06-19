به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی شامگاه پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ در اجتماع شبانه مردم رشت که در میدان شهدای ذهاب این شهر برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ماه را «ماه پیروزی ارادهها» توصیف کرد و گفت: پشت ماه پیروزی، زیباییهای مربوط به حیات انسانی قرار دارد. محرم ماهی است که ما مأمور هستیم اهداف الهی را دنبال کنیم؛ احیای دین، احیای ارزشهای الهی، تحقق معروفها و مبارزه با منکرها.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: هر آنچه برای جامعه یا فرد مضر است باید مورد نهی قرار گیرد و نخستین کسانی که باید آن را ترک کنند، خود ما هستیم. محرم، ماه معروفهاست و یکی از مهمترین این معروفها، توجه به انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی و دولت اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است.
وحدت امام و امت، راز پیروزی انقلاب اسلامی است
آیتالله رمضانی با تأکید بر اهمیت موضوع امامت و امت اظهار داشت: هر جا امت در کنار امام بوده، همواره پیروز شده است؛ اما هر جا امت از امامی که مفترضالطاعه است فاصله گرفته، آن ملت شکست خورده است.
عضو خبرگان رهبری، مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت میان امام و امت دانست و گفت: این درس بزرگ را امام رضوانالله علیه و امام شهید به ما آموختند. ارتباطی که میان امام و امت باید شکل میگرفت، در انقلاب اسلامی به بهترین شکل به نمایش گذاشته شد. امام کبیر به امتش ایمان داشت و امام شهید نیز به امتش ایمان داشت. همین رابطه متقابل موجب دوام و پیروزی نهایی انقلاب شد.
وی ادامه داد: البته امام و امت نسبت به یکدیگر وظایف و تکالیفی دارند که باید به درستی شناخته شوند. درس بزرگی که امام ما و امام شهید ما به ما آموختند این بود که پشت سر ولایت باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.
رهبری عامل عبور از بحرانها و فتنهها
آیتالله رمضانی با اشاره به تجربههای چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی گفت: ما در طول این انقلاب از بحرانها و فتنههای متعددی عبور کردهایم و این امر به برکت رهبری و امامت بوده است. استمرار رهبری، استمرار حرکت انبیا است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: امروزه نیز ما با اعتقاد به رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رأی دادهایم، بیعت کردهایم و از ایشان اطاعت میکنیم و نباید از رهبری فاصله گرفت. باید گام به گام در مسیر رهبری حرکت کرد؛ زیرا رهبری مصالح نظام و همه ابعاد مربوط به نظام اسلامی را در نظر میگیرد.
وی تصریح کرد: امروز نیز شاهد هستیم که پس از شهادت امام شهید، رهبر بزرگوار ما امور کشور را به بهترین شکل مدیریت میکند. برخی درباره وضعیت جسمانی ایشان شبهه ایجاد میکنند، اما دشمنان بدانند که ایشان در سلامت کامل قرار دارند و با همان اشراف، زیرکی و شناخت دقیق از کشور، مصالح ملی و عرصه بینالملل، کشور را مدیریت میکنند.
دشمن به اهداف خود نرسید و از سر استیصال آتشبس را مطرح کرد
آیتالله رمضانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: ما با یک بعثت بزرگ تاریخی مواجه هستیم. از پیچهای تاریخی عبور کردهایم و به میدانهای حساس و بزرگ وارد شدهایم.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن درصدد بود ایران را از صفحه تاریخ محو کند، کشور را تجزیه کند، جمهوری اسلامی را تضعیف کند و قدرت موشکی ایران را محدود سازد؛ اما به هیچیک از اهداف خود دست نیافت و از سر استیصال آتشبس را مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد: دشمن با وجود شکست قطعی، تلاش میکند روایت پیروزی از خود ارائه دهد؛ اما تحلیلگران جهان، حتی در آمریکا و اروپا، شکست قطعی آمریکا را اعلام کردهاند. با این حال رسانههای غربی میکوشند واقعیت را وارونه جلوه دهند.
جمهوری اسلامی پیروز قطعی میدان است
آیتالله رمضانی تأکید کرد: ایران اسلامی تاکنون پیروز میدان بوده و هیچ تردیدی در این مسئله وجود ندارد. البته آسیبهای مادی و معنوی فراوانی متحمل شدیم و عزیزان بسیاری را از دست دادیم، اما خون این شهدا موجب یک بعثت جهانی شد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: در هندوستان نه فقط شیعیان، بلکه مسلمانان، سیکها، هندوها و جینها عزاداری کردند. در پاکستان نیز اکثریت مردم با ملت ایران ابراز همدردی کردند و این نشان میدهد ملتهای منطقه دریافتهاند که جمهوری اسلامی پیروز این میدان بوده است.
جنگ تمدنی میان جبهه حق و باطل
وی با اشاره به تقابل گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن غرب گفت: میان این دو گفتمان صلح واقعی امکانپذیر نیست. از یک سو گفتمان تمدنی غرب قرار دارد که نتیجه آن تبعیض، بیعدالتی، جنایت و سلطه است و از سوی دیگر گفتمان انقلاب اسلامی که بر پایه کرامت، عزت، عدالت، معنویت، قدرت و یاری مظلومان شکل گرفته است.
آیتالله رمضانی افزود: این دو تمدن هیچگاه با یکدیگر جمع نمیشوند؛ زیرا یکی ذیل ولایت شیطان و دیگری ذیل ولایت الهی قرار دارد. یکی جبهه حق است و دیگری جبهه باطل.
ایران مقتدرترین نظام دینی جهان
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی تنها نظام مقتدر دینی جهان است، گفت: آمریکا و همه قدرتهای جهانی باید بپذیرند که ایران به کشوری مقتدر و شکستناپذیر تبدیل شده و دیگر نباید هوس تجاوز به ایران را در سر بپرورانند.
وی درباره رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت: تکلیف اسرائیل روشن است. رژیمی که همواره دست به جنایت زده است و اگر بار دیگر تخطی کند، مجاهدان و مرزبانان ما آمادهاند تا پاسخ لازم را بدهند.
حفظ هویت اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: غرب و نظام سلطه دین، فرهنگ و ارزشهای انسانی ما را هدف قرار دادهاند. آنان درصدد هستند نظام اسلامی را به سمت اباحهگری و ولنگاری سوق دهند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خطاب به زنان و دختران جامعه گفت: باید مطالعه کنند و نسبت به هویت خود آگاه باشند. ما باید هویت، جایگاه و بزرگی خود را حفظ کنیم. ایرانیان همواره بزرگزاده، نجیب و دارای اصالت بودهاند و باید این ویژگیها را پاسداری کنیم.
محرم؛ ماه مقاومت و استمرار راه عاشورا
وی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در اقتدار جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز ایران اسلامی به واسطه نگاه و تفکر عاشورایی به ابرقدرت منطقه تبدیل شده و در عرصه بینالملل نقشآفرین است.
آیتالله رمضانی افزود: انقلاب اسلامی خود یک معجزه بود و اتفاقات ماههای اخیر نیز جلوهای از همان معجزه است. بیش از یک سال از جنگ تحمیلی دوم میگذرد و در این مدت قدرت دفاعی و موشکی کشور و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل افزایش یافته است
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: محرم امسال را باید «محرمالمقاومه» دانست؛ محرمی که فرهنگ مقاومت را به جهان آموزش میدهد. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی این است که به ملتها آموخته میتوان در برابر ظلم ایستاد و پیروز شد.
آیتالله رمضانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی خود را پیروز میدان میداند، گفت: با وجود این پیروزی اما جشن نمیگیریم؛ زیرا عزادار هستیم. هم در سوگ ایام محرم قرار داریم و هم در عزای امام و عزیزان شهید خود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: ما هنوز امام خود را تشییع نکردهایم و هنوز اشکهایی که باید برای فراق او میریختیم، نریختهایم. تشییع پیکر این شهدا خود یک معجزه دیگر خواهد بود و مسیر را برای آزادیخواهان جهان روشن خواهد کرد.
وی تأکید کرد: ما خونخواهی امام خود را فراموش نکردهایم و هرگز آمریکا و اسرائیل را دوست خود نمیدانیم. آنان دشمنان قطعی ما هستند.
آیتالله رمضانی همچنین با اشاره به روند مذاکرات اظهار داشت: دشمنان اسلام باید بدانند ایران امروز با ایران گذشته تفاوت اساسی دارد. جمهوری اسلامی سلاح، قدرت موشکی و اقتدار منطقهای خود را حفظ خواهد کرد و اجازه هیچگونه نگاه تجاوزکارانهای را به کشور نخواهد داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: برخی ممکن است تحلیلهای متفاوتی ارائه دهند، اما نباید روایت شکست را مطرح کنند. ما پیروز میدان بودهایم و در این جنگ بر آمریکا و صهیونیسم پیروز شدیم. هنوز در میدان نبرد قرار داریم و باید آرایشهای مختلف جنگی خود را حفظ کنیم تا این مسیر به سرانجام برسد.
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