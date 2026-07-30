حمله به حشدالشعبی، «تجدید کینه» استکبار از فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای با محکومیتِ تجاوز نظامیِ جبهه عبری-عربی-غربی به مواضع حشدالشعبی، این اقدام را نه یک کنشِ نظامیِ صرف، بلکه تلاشی مذبوحانه برای ناامن‌سازی بزرگترین گردهمایی بشری (اربعین) و مقابله با پیوند ناگسستنی ملت‌های ایران و عراق در مکتب مقاومت دانست.

متن بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ» (سوره مجادله، آیه ۵)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حمله ترکیبی آمریکایی و رژیم سعودی به مواضع الحشدالشعبی در عراق در آستانه اربعین حسینی را، جنایتی آشکار و آن را محکوم اعلام می‌دارد.

این تجاوز، نه یک اقدام نظامی ساده بلکه ضربه‌ای به مقدسات و تلاشی برای به حاشیه راندن بزرگترین گردهمایی بشری است که شکوه مکتب اهل‌بیت (ع) را به تصویر می‌کشد.

دشمن به خوبی می‌داند که حشدالشعبی با فتوای جهاد مرجعیت و تدبیر فرماندهان رشیدی همچون شهیدان حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، نقش بی‌بدیلی در نابودی شجره خبیثه داعش و تأمین امنیت منطقه ایفا کرد.

خون پاک این سرداران، خون ملت ایران و عراق را در هم آمیخته و این پیوند ناگسستنی، بزرگترین سرمایه برای مقابله با جبهه استکبار است.

انتخاب زمان این حمله در آستانه اربعین حسینی، گواه بر کینه دشمن از فرهنگ عاشورا و نگرانی آنان از پیوند مستحکم مسلمانان با مکتب مقاومت است و دشمن می‌خواهد این حرکت عظیم الهی را در هراس و ناامنی فرو برد.

ما بر همگان فرض می‌دانیم که در برابر این توطئه شوم هوشیار باشند و با همدلی و اتحاد، صفوف خود را مستحکم سازند.

از تمامی کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌خواهیم که از حرکت در زمین دشمن آمریکایی-صهیونیستی دست بردارند و به جای تفرقه، در برابر چالش‌های مشترک متحد شوند زیرا تنها راه نجات، بازگشت به قرآن و عترت و لبیک به ندای «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» است.

زمان آن فرا رسیده که با اتحاد، توطئه‌های دشمنان اسلام را نقش بر آب سازیم و خون مطهر سرداران مقاومت را پاس بداریم که مایه حیات جبهه مقاومت و زمینه‌ساز نابودی قطعی غده سرطانی صهیونیسم خواهد بود.

والسلام علی من اتبع الهدی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

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