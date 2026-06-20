به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد پناهیان در مجلس عزاداری عصر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به جایگاه ویژه حرم مطهر، اظهار داشت: اینجا در محضر بانوی مکرمه‌ای هستید که شاهد عینی سنگین‌ترین داغ بود؛ شش برادر حضرت در جنگ به شهادت رسیدند. خود ایشان نیز اندکی پس از شهادت برادرانشان در قم به شهادت رسیدند. اینجا حرم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیهاست و آنچه که بناست از ناحیه ایشان به شیعیان برسد، خدای متعال در قم قرار داده است.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه‌السلام، افزود: اجتماعات مؤمنین و دیدار با یکدیگر، پایه اصلی دینداری است. تذکر و یادآوری داستان ولایت، امری ضروری است. منبر و مجالس روضه نباید به عنوان یک مراسم صرف نگاه شود؛ این یک عملیات است. امام صادق علیه‌السلام ما را دور امام حسین علیه‌السلام جمع کرد و به ما عزاداری را آموخت.

سخنران حرم مطهر با استناد به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام که فرمودند «إِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ جَمَاعُ الْمُسْلِمِینَ»، تصریح کرد: در قاموس دین، هر کسی یک مسئولیت شخصی دارد، اما ما یک مسئولیت امتی هم داریم. جمعیت مؤمنان، پشتیبان و پشتوانه اصلی دین هستند. امام حسین علیه‌السلام نقش امت را هم ایفا کرد و در جریان این نقش بود که خواست مردم را راه بیندازد. شما امتی هستید که آمده‌اید تا دشمنی را تمام کنید. شما باید مردم دنیا را نجات دهید.

پناهیان با اشاره به نقش خواص و عوام در جامعه، گفت: خواص جامعه توسط عوام ساخته می‌شوند. گاهی ما خودمان خواص درست می‌کنیم. امام حسین علیه‌السلام قبل از واقعه کربلا، اصحاب پیغمبر و اهل علم را جمع کردند و با آنان صحبت کردند. ایشان از آیات قرآن استفاده کرده و فرمودند «لعنت بر علمای بنی اسرائیل؛ چراکه آنان باید مردم را به قیام علیه حاکمیت طاغوت وامیداشتند، اما این کار را نکردند. آنان به خاطر رغبت به آنچه از حاکم ظالم به آنان می‌رسید و ترس از دست دادن آن، سکوت کردند».

وی در ادامه با اشاره به جهاد تبیین، گفت: جامعه باید رشد کند و همراه شود. این هزینه دارد. امام خامنه‌ای در طول سی و شش سال، نه فقط ملت را تربیت کرد، بلکه جبهه مقاومت را نیز تربیت کرد. امروز لبنان بدون درخواست از جمهوری اسلامی، چهار هزار شهید در این جنگ تقدیم کرده است. حزب الله لبنان را چه کسی به این قله رساند؟ فرمانده شهید، امام شهید و رهبر عزیزمان.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اهمیت اربعین، گفت: اربعین برای تجدید عهد با امام حسین علیه‌السلام است. امام باقر علیه‌السلام فرمود فلسفه زیارت، تجدید میثاق است. امروز کسی که با امام حسین علیه‌السلام می‌جنگد، مستکبران عالم هستند. ما باید نقش امت را ایفا کنیم و بگوییم حسین جان، من در رکاب توام و با یزیدیان عالم می‌جنگم.

پناهیان در پایان با اشاره به شهادت حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها، گفت: حضرت رقیه در خرابه شام، مصیبتی بالاتر از کربلا دید. این دختر سه ساله، شاهد بود که سر مطهر پدرش را بر نیزه کردند. در مجلس یزید، کمر حضرت رقیه شکست.

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