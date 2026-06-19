دستگیری یکی از عناصر داعش توسط الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق اعلام کرد: مأموران اداره کل امنیت و انضباط این سازمان موفق شدند پس از کسب مجوزهای قضایی لازم، یکی از عناصر تروریستی داعش را در استان الانبار بازداشت کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الحشد الشعبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:این عملیات موفقیتآمیز، ثمره تلاشهای فشرده اطلاعاتی و رصد میدانی دقیق تحرکات این فرد تحت تعقیب بود و نیروهای ما پس از جمعآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به محل اختفای وی، توانستند بر اساس یک طرح امنیتی محکم و بدون روبروشدن با هیچگونه مانعی، او را دستگیر کنند.
سازمان الحشد الشعبی خاطرنشان کرد: این عملیات در راستای تلاشهای مستمر این سازمان برای تعقیب عناصر تروریستی و هستههای خفته داعش و همچنین تقویت امنیت و ثبات کشور با تکیه بر دادههای اطلاعاتی دقیق و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است.
فرد بازداشتشده جهت تکمیل روند بازجویی و طی مراحل قانونی، به مراجع قضایی مأمور در مدیریت تحقیقات و امنیت پیشگیرانه تحویل داده شد.
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