پیام سپاس و قدردانی خانواده امام جماعت مسجد ابوذر از مردم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مطلبی، امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر، با صدور پیامی رسمی از همراهی گسترده مردم، علما، مسئولان و اقشار مختلف جامعه در مراسم‌های تشییع و بزرگداشت ایشان قدردانی کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی

مردم شریف، مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی

با سلام و تحیات الهی؛

«پرواز ملکوتیِ پدری عالم، خدوم و انقلابی، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مطلبی؛ آن یار دیرین امامین انقلاب که بیش از نیم قرن در سنگرِ امامتِ مسجد جامع ابوذر، با روحی سرشار از باور به مردم و پیوندی عمیق و قلبی با آنان، عمر پربار خود را وقف گره‌گشایی از مشکلات و خدمت بی‌منت به بندگان خدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد، داغی گران بر دل‌ها نشاند و ما را در فراقش به امتحانی بزرگ از صبر و شکیبایی فراخواند.»

در این لحظاتِ جانکاه که یادآور روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «مَوْتُ العالِمِ ثُلْمَةٌ فی الإسْلامِ لا یَسُدُّها شَیءٌ» (مرگ عالم، رخنه‌ای در اسلام ایجاد می‌کند که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند)، حضور پرشور و همدلانه شما بزرگواران، مرهمی بر این داغِ گران بود.

بدین‌وسیله با تأسی به کلام نورانی امام رضا (ع) که فرمودند: «مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»، بر خود فرض می‌دانیم مراتب سپاس قلبی و خاضعانه خود را تقدیم حضور شریف تمامی سروران، علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم که با شرکت در آیین‌های وداع، تشییع، خاکسپاری و همچنین مراسم ترحیم سوم و هفتم در تهران و اصفهان، و نیز با حضور در منزل، تماس‌ها، پیام‌های تسلیت و اهدای گل، بر ما منت نهادند، ابراز داریم.

همچنین از تمامی عزیزانی که در ستاد برگزاری، برنامه‌ریزی و اجرای هرچه باشکوه‌تر این مراسمات، مجاهدانه تلاش کردند و دین خود را به ساحت این عالمِ انقلابی ادا نمودند، تشکر ویژه می‌نماییم. این حضورِ ایمانی، نه تنها تسلی‌بخش دل داغدار ما، بلکه تکریم مقام علم و ایمان بود.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مجاهد خستگی‌ناپذیر که عمرش را در صراط مستقیم الهی صرف نمود، علو درجات، همنشینی با سیدالشهدا (علیه‌السلام) و غفران واسعه طلب می‌کنیم. برای شما بزرگواران نیز که با قدم، قلم و قلب، در مراسم‌های این عالم خدوم همراه بودید، اجر جزیل، توفیق روزافزون در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین و عاقبت‌به‌خیری در ظلّ توجهات حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) مسئلت داریم.

وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ



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