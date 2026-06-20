به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «سید محمدمهدی میرباقری» عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در بیاناتی به جایگاه جهانی و تمدنی انقلاب اسلامی در تقابل با غرب پرداخت و بیان داشت: جهان در مرحلهای قرار دارد که درگیری اصلی میان دو تمدن است: اسلام با پرچمداری ایران و لیبرال ـ دموکراسی با پرچمداری آمریکا؛ لذا حتی اگر ماهیت دموکراسی در این کشور تغییر کرده باشد، اما همچنان آمریکا در این تقابل تمدنی نقش اصلی را ایفا میکند.
انقلاب ایران، یکی از عوامل فروپاشی بلوک شرق
وی انقلاب اسلامی ایران را «ظرفیت تمدنی بزرگ» نامید و گفت: تحلیلگران غربی برخلاف بخشی از روشنفکران داخلی متوجه شدهاند که انقلاب اسلامی صرفاً یک تغییر سیاسی یا مذهبی ساده نیست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کنار رفتن ایدئولوژی مارکسیسم از عرصه جهانی، جهان به سمت برخورد تمدنها حرکت کرد و انقلاب ایران با پرچم اسلام به عنوان یک نیروی قدرتمند و تهدیدکننده برای نظم غربی ظاهر شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که از دیدگاه تحلیلگران، اسلام و پویایی آن به عنوان یکی از عوامل مهم در فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی شناخته میشود که حتی اذعان رسانههای غربی را هم به همراه دارد.
آیتالله میرباقری با نقد جریان روشنفکری داخلی، اظهار داشت: برخی نگاههای داخل کشور، به ظرفیت تمدنی انقلاب اسلامی بیاعتنا بوده و به جای درک ابعاد بزرگ آن، نگاههای تقلیلگرایانه دارند؛ لذا نباید این درگیری بزرگ تمدنی را به مسائل فنی و محدود مانند انرژی هستهای یا توان موشکی تقلیل داد.
جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران
وی به شتاب تاریخی و تمدنی سالهای اخیر پرداخت و گفت: این تحولات و جنگها صرفاً حوادث سیاسی نیست، بلکه بخشی از حرکتی تمدنی به سمت ظهور بزرگتر است. دشمن نیز در این برهه تاریخی سعی دارد از طریق «جنگ ترکیبی» بر دو محور اصلی تمرکز کند: اول، آزمودن تابآوری مردم و تلاش برای تضعیف روحیه و صبر ملت؛ دوم، ایجاد خطای محاسباتی برای مسئولان و تلاش برای به خطا انداختن تصمیمگیریهای مدیریتی.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در پایان بر سنت الهی در مواجهه با مشکلات تأکید کرد و بیان داشت: سختیهای گذرا و سرعت تحولات، نشانهی ظرفیت بالای ملت ایران است. خداوند این سختیها را نه برای نابودی، بلکه به عنوان یک «رزمایش» قرار داده تا ملت را برای ایفای نقشی بزرگتر در آینده آماده کند.
منبع: برنامه تلویزیونی جریان
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