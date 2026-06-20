به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتاق عملیات حزب‌الله لبنان امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که همزمان با پایبندی مقاومت اسلامی به آتش‌بس، در مقابله با هرگونه تلاش دشمن برای تصرف اراضی و گسترش اشغالگری کوتاه نخواهد آمد.

در این بیانیه آمده است که رزمندگان مقاومت اسلامی در کمین هستند و برای دفاع از سرزمین، ملت و وطن خود، در راستای وفای به عهد خود با خدا و با ملت عزیزش، برای هر فداکاری، آمادگی کامل دارند.

حزب‌الله لبنان اظهار داشت که رزمندگان مقاومت اسلامی با سلاح‌های مناسب با تلاش نظامیان دشمن برای پیشروی به سمت ارتفاعات علی‌الطاهر مقابله کردند و باعث کشته و زخمی شدن آنها شدند.

در ادامه مقاومت اسلامی افزود: ما بر پایبندی خود به آتش‌بس از عصر دیروز تاکنون تأکید می‌کنیم، حتی پس از آنکه دشمن از همان لحظات نخست آن را نقض کرد.

حزب‌الله لبنان افزود: دشمن اسرائیلی برای توجیه نقض آتش‌بس خود به ادعاهای دروغین متوسل می‌شود.

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