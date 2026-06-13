حمله پهپادی حزب الله به تجهیزات فنی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تجهیزات فنی ارتش دشمن صهیونیستی در مقابل شهرک عیترون در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی حزب الله قرار گرفت.

طبق شبکه المیادین، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که رزمندگان حزب الله با 2 پهپاد انتحاری، تجهیزات فنی ارتش دشمن صهیونیستی را در موقعیت جل الدیر مقابل شهرک عیترون در استان نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

المیادین همچنین اضافه کرد که مردان شیخ نعیم قاسم (در روز جمعه) دومین تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در حومه جنوب شرقی شهرک یحمر الشقیف منهدم کردند.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است که در ساعت ۱۹ و ۲۵ دقیقه روز جمعه - ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ - دومین تانک مرکاوا متعلق به ارتش دشمن صهیونیستی در حومه جنوب شرقی شهرک یحمر الشقیف با پهپاد تهاجمی ابابیل هدف قرار گرفت.

المیادین به نقل از مقاومت اسلامی لبنان اضافه کرد که یک موضع ارتش دشمن صهیونیستی در داخل هتلی در شهر ناقوره با دو پهپاد تهاجمی توسط رزمندگانحزب الله هدف قرار گرفته شد.

بر اساس گزارش این شبکه خبری، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای دیگر اعلام کرد که تجمع خودروهای ارتش رژیم اسرائیل در اطراف شهرک یحمر الشقیف با گلوله‌های توپخانه توسط رزمندگان حزب الله هدف قرار گرفته شد .

المیادین همچنین از هدف قرار گرفتن یک خودروی هامر ارتش دشمن صهیونیستی در بلندی های «حمامص» در جنوب شهر خیام با یک پهپاد تهاجمی توسط رزمندگان حزب الله خبر داد و تاکید کرد که در این حمله تعدادی از نیروهای دشمن زخمی شدند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که پهپاد حزب الله به یک منطقه نظامی در الجلیل اصابت کرده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانه‌ها و اماکن عمومی ادامه می‌دهند.

در مقابل، حزب‌الله لبنان با آتش پرحجم موشکی و پهپادی به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی پاسخ داده و شماری از نظامیان صهیونیست را تاکنون کشته و زخمی و ادوات نظامی آنها را منهدم کرده است.

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