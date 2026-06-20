به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده ارشد فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان، امروز طی سخنانی در واکنش به تداوم تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ شهید و زخمی بر جای گذاشته است، اعلام کرد: دشمن در تلاش است تا شکست خود در دستیابی به اهدافش در کنترل جنوب لبنان، نابودی مقاومت و حذف حضور آن را با ارتکاب قتل‌عام علیه غیرنظامیان، به ویژه در چند ساعت گذشته، جبران کند.

حسن فضل‌الله افزود: این وحشی‌گری صهیونیست‌ها ناشی از خشم آنها به دلیل عملیات کوبنده رزمندگان مقاومت در علی‌الطاهر علیه نظامیان رژیم اشغالگر است که خسارات سنگینی به آنها وارد کرد و اشغالگران نتوانستند در این منطقه پیشروی و آن را تصرف کنند. بعد از این شکست مفتضحانه، اشغالگران صهیونیست به حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان لبنانی متوسل شدند.

این نماینده حزب‌الله تاکید کرد: دشمن صهیونیستی همچنین به دلیل بر هم زدن توافق ایران و آمریکاست، زیرا این توافق به جاه‌طلبی‌های اشغالگران صهیونیست پاسخ نداده و اهداف آنها را با شکست مواجه کرده است. رژیم اشغالگر می‌خواست سرزمین ما را اشغال کند و بنابراین مقاومت از حق مشروع خود برای دفاع از کشور و مردم استفاده کرد و زمانی که دشمن به دنبال گسترش اشغالگری باشد، طبیعی است که مقاومت با آن مقابله کند.

مقاومت در هر شرایطی پاسخ تجاوزات دشمن را می‌دهد

وی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن صهیونیستی به آتش‌بس پایبند نیست و توافق را نقض می‌کند و می‌خواهد اشغالگری خود را در لبنان تثبیت کند و در آنجا بماند، تنها گزینه موجود برای ما ایستادگی، استقامت، مقاومت و جلوگیری از ماندن صهیونیست‌ها در سرزمینمان است.

فضل‌الله خاطرنشان کرد: اخیراً صحبت‌های جدیدی در مورد آتش‌بس مطرح شده، اما دشمن صهیونیستی نشان داده که به طور کامل و تمام‌عیار به آتش‌بس پایبند نیست و بنابراین باید یک آتش‌بس جامع و تضمین شده برقرار گردد. زمانی که دشمن به خاک کشور ما تجاوز می‌کند، مقاومت حق کامل دارد که در برابر آن بایستد.

این نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان خطاب به کسانی که مقاومت را متهم به نقض آتش‌بس می‌کنند، گفت: برخی می‌گویند که مقاومت به توافق پایبند نبوده است و نباید به تجاوز صهیونیست‌ها که قصد اشغال منطقه علی‌الطاهر را داشتند پاسخ می‌داد. اما مقاومت هر زمان که دشمن سعی در پیشروی در هر جایی داشته باشد، مقابل آن خواهد ایستاد و خروج اشغالگران صهیونیست از لبنان در توافق میان ایران و آمریکا قید شده است.

ایران به وعده خود در حمایت از لبنان پایبند است

حسن فضل‌الله ادامه داد: ایران به وعده خودش عمل کرده و در موضع خود در حمایت از لبنان صادق و ثابت‌قدم بوده است. ایران بند اول توافق را آتش‌بس، پایان جنگ و عقب‌نشینی دشمن قرار داده است، از طریق تعهد آشکار ایالات متحده آمریکا برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی لبنان. این بدان معناست که هیچ منطقه حائل، هیچ خط زرد و هیچ اشغالی در لبنان وجود ندارد.

نماینده مذکور حزب‌الله گفت: جمهوری اسلامی ایران حتی به این هم اکتفا نکرده و قبل از این، مذاکرات برنامه‌ریزی شده و توافقی را که همه جهان منتظر آن بودند به خاطر لبنان به حالت تعلیق درآورد، نه به خاطر منافع خود. این درسی از وفاداری، تعهد، ارزش‌ها و اصولی است که ما می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران به آنها پایبند است.

وی در ادامه اظهار داشت که همه جهان از این تفاهمنامه استقبال کردند به جز رژیم صهیونیستی، زیرا خودش را بازنده می‌داند. بند اول توافق یعنی آتش‌بس جامع در لبنان برای آمریکا الزام‌آور بوده و این همان چیزی است که مقامات ایرانی به ما و همه طرف‌های مربوطه ابلاغ کرده و تاکید دارند که آمریکا باید این بند را اجرا کند و رژیم صهیونیستی را برای اجرای آن تحت فشار قرار دهد، در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت.

حسن فضل‌الله تاکید کرد که ما به تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از لبنان، ایستادن در کنار آن و اجرای این بند کاملاً اطمینان داریم. ما هیچ نگرانی در این زمینه نداریم. در طول دوره شصت روزه، دشمن سعی خواهد کرد از این امر طفره برود و خرابکاری کند و حملاتی علیه مردم و کشور ما انجام دهد، اما ما در میدان با آنها مقابله خواهیم کرد. در همین حال، جمهوری اسلامی این موضع سیاسی شرافتمندانه، شجاعانه و تاریخی را در کنار لبنان اتخاذ کرده است.

این نماینده حزب‌الله خاطرنشان کرد که معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار مهم هستند و پیامدها و تأثیرات عمده‌ای بر کشور ما و روند درگیری با دشمن اسرائیلی دارند. ما در عین حال که آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت ابراز می‌داریم، نسبت به عواقب هرگونه امتیازدهی به دشمن در مذاکرات مستقیم که کاملاً مردود است، هشدار می‌دهیم.

حسن فضل‌الله در ادامه گفت که دولت لبنان نباید مغرور شود یا واقعیت را انکار کند، به ویژه از آنجا که قادر به اجرای آنچه از طریق امتیازات خود به دشمن ارائه می‌دهد، نخواهد بود. کاری که دولت انجام می‌دهد با اراده ملت و مقاومت لبنان در تضاد است و این دولت صرفاً خدمات رایگان به دشمن ارائه می‌دهد. بنابراین، باید گزینه‌های خود را بازنگری کند و تسلیم شرایط اشغالگران نشود.

وی در پایان تاکید کرد: ما اجازه نمی‌دهیم که دولت لبنان هر چیزی که صهیونیست‌ها می‌خواهند به آنها بدهد؛ چیزی که اشغالگران در میدان نبرد قادر به رسیدن به آنها نیستند. بنابراین دولت اگر واقعاً به دنبال محافظت از حاکمیت ملی لبنان است باید به همکاری، همگرایی و تفاهم بر سر مبانی ملی روی بیاورد.

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