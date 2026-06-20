به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوستداران اهل‌بیت(ع) که در مسجد و مرکز فرهنگی زینبیه گرد هم آمده بودند، به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ صلاح‌الدین اوزگوندوز، احمد تورگوت نویسنده و فیلم‌نامه‌نویس و دکتر محمد امین کُچ از آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان گوش فرا دادند.

احمد تورگوت در سخنان خود در این نشست گفت: کسی که در دریای کوثر فرو رود، محال است مرجان را نبیند. مرجان با رنگ سرخ و آشکار خود گویی فریاد می‌زند: "من اینجا هستم." این سرخی، با رنگ شهادت، خلاصه و بازتابی از کربلای حضرت امام حسین(ع) است.

اما حضرت امام حسن(ع) که همچون مروارید است، همواره در درون صدف‌ها و در ژرفای بیشتری قرار داشته است. از همین رو، نزدیک شدن به زیبایی‌های حسینی و درک آن‌ها، همواره برای امت پیامبر(ص) دشوارتر بوده است.

با این حال می‌دانیم که اگر نسبت به حضرت امام حسین(ع) وفادار باشیم و بتوانیم در کنار آن حضرت وفاداری خود را نشان دهیم، ان‌شاءالله این توفیق با حضرت امام حسن(ع) نیز ادامه خواهد یافت و به خواست خدا با حضرت زینب کبری(س) نیز پیوند خواهد خورد.

پس از وی، دکتر محمد امین کُچ از آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان اظهار داشت: امروز بشریت به رحمت و مؤمنان به وحدت و توحید نیاز دارند. نشانی این راه، محبت، رحمت، عدالت و برکت اهل‌بیت(ع) است؛ اهل‌بیتی که از امام حسن، امام حسین، امام علی، حضرت فاطمه زهرا(س) و پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) تشکیل شده‌اند. تحقق این هدف تنها از این مسیر امکان‌پذیر است و راه دیگری وجود ندارد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ صلاح‌الدین اوزگوندوز در سخنان خود گفت: مسلمانان برادر یکدیگرند و هیچ‌کس نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد. این سرزمین، سرزمین ماست، نه یزیدیان. می‌گویید: "اکثریت با ماست"؛ اما این سخن دروغ است. شما چه کسانی هستید؟ در این کشور از شما کسی وجود ندارد. آیا در این کشور کسی با نام "یزید" وجود دارد؟ شاید کسی با نام "معاویه" باشد، اما حتی یک نفر هم با نام "یزید" وجود ندارد.

بیشترین نام‌های منتسب به رسول خدا(ص) و اهل‌بیت ایشان، چه در میان مردان و چه زنان، در این سرزمین به چشم می‌خورد. ما در صف حضرت محمد(ص) قرار داریم؛ در صف کسانی که در بدر، احد، خندق، صفین، نهروان و کربلا در کنار او بودند.

تمام این ملت؛ اعم از حنفی، شافعی و علوی، در همین صف قرار دارند. از شما کسی در اینجا نیست. هر جا که فروخته شده‌اید، پرورش یافته‌اید و آموزش دیده‌اید، به همان‌جا بازگردید. اینجا سرزمین شما نیست؛ اینجا سرزمین ماست.

پس از پایان سخنرانی‌ها، دوستداران اهل‌بیت(ع) با مرثیه‌سرایی مداح اهل‌بیت(ع)، اشک ماتم ریختند.

...............

پایان پیام/