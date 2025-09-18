به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدعلی اصغر هاشمی علیا، از علمای برجسته تهران و مؤسس و تولیت حوزه علمیه حضرت قائم(عج) چیذر، در دیدار مدیرمسئول خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) و همراهان با تقدیر از تلاشهای این مجموعه در خدمت به مکتب اهلبیت(ع)، شناساندن معارف این بزرگواران را توفیق الهی و وظیفه همگان دانستند.
آیتالله هاشمی علیا اظهار کردند: ما هر آنچه داریم، از اهلبیت(ع) داریم. حقاً که زبان قاصر است از بیان عظمت ایشان. هرچه درباره آنان گفتهاند و خواهند گفت، باز هم ذرهای از مقام و جایگاه امیرالمومنین و ائمه معصومین(ع) را نمیتواند به درستی توصیف کند. ایشان در دنیا آنگونه که باید، شناخته نشدند و حقیقت معرفتشان در قیامت آشکار خواهد شد.
استاد برجسته حوزه علمیه تهران با بیان اینکه مقدرات الهی بر این است که شناخت کامل اهلبیت(ع) در این دنیا بهطور کامل محقق نشود؛ افزودند: چرا که اگر جلوههای عظمتشان به طور کامل ارائه میشد، مردم ممکن بود در شناخت جایگاه الهی ایشان به خطا روند. به همین دلیل، تنها به میزانی که حجت بر مردم تمام شود و عذری باقی نماند، معجزات و مطالبی از سوی ایشان بیان شده است.
این همان حق معرفتی است که ما از خدا میخواهیم و میگوییم: «خدایا! حق معرفت خودت را به ما بشناسان» و درباره اهلبیت(ع) نیز میگوییم: «ما شما را آنگونه که شایسته معرفتتان بود، نشناختیم.» ظرفیت ما در این زمان محدود است و بیش از این توان شناخت نداریم.
ایشان ضمن ابراز تاسف از عدم شناخت کافی از مکتب اهلبیت(ع) در میان ملل دیگر گفتند: وظیفه ماست که تا آنجا که توان داریم، اهلبیت(ع) را به مردم معرفی کنیم. این وظیفه ماست که تا حد توانمان، پیام ایشان را برسانیم. همچنانکه خودشان فرمودهاند: «خدا رحمت کند آن کسانی را که سخنان و گفتار ما را به امت و بندگان خدا میرسانند»، هر کسی این کار را انجام دهد، مشمول دعای ائمه معصومین(ع)، به خصوص امام رضا(ع) خواهد بود.
فرمودهاند: «خداوند رحمت کند کسانی را که اخلاق ما و آنچه را که از ما اطلاع دارند، به بندگان خدا میرسانند» و ما باید تا جایی که میتوانیم و توان داریم، فرزندان و جوانان را به وادی دین بکشانیم و معرفت خدا، محبت خدا، معرفت ائمه معصومین(ع) و انبیاء الهی را در آنان تقویت کنیم. همچنین، معرفت به خویشتن را در انسانها بالا ببریم، چرا که «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (هر که خود را شناخت، پروردگارش را شناخت).
آیتالله هاشمی علیا با بیان اینکه «ما باید بدانیم چه بودیم، چه هستیم، از کجا آمدهایم و غرض از آمدنمان چیست» اضافه کردند: متأسفانه در شناخت خودمان کوتاهی کردهایم و چه بسا هنگام مرگ، آنگونه که باید، خود را بشناسیم. وظیفه همگانی ماست که هم در معرفت خویشتن (من عرف نفسه فقد عرف ربه) و هم در معرفت خداوند و اولیای الهی تلاش کنیم.
تولیت حوزه علمیه قائم(عج) چیذر با اشاره به ماموریت مبلغان و مراکز دینی در عرصه بینالملل از جمله خبرگزاری ابنا گفتند: خلاصه عرض من در چند کلمه این است: همکاران ما که در قم یا خارج از کشور هستند و بهعنوان رابطان خبری در کشورهای مختلف، اخبار مربوط به شیعیان و پیروان اهلبیت(ع) را کار میکنند و بازنشر میدهند، بدانید که ما دعاگوی همه شما هستیم. خداوند به همه شما خیر دهد. در این عصر و زمانه، بهترین کار را انتخاب کردهاید و انتخاب شما بسیار شایسته است. قطعاً مشمول دعای ائمه معصومین(ع) و امام زمان (عج) هستید. مگر امام زمان(عج) جز این را از مردم میخواهند؟ مگر ایشان برای ظهور، جز اینگونه اقدامات را از ما انتظار دارند؟
ایشان در پایان افزودند: هر کسی به توان و امکانات خودش، در مسیری که قرار دارد، میتواند خدمت کند. خداوند همه شما را حفظ کند. بهترین کار را انتخاب کردهاید و قطعاً مشمول دعای امام زمان(عج) و ائمه معصومین(ع) هستید. این توفیق را از خدا بخواهید و تا آنجا که میتوانید، در این راه ثابتقدم بمانید.
شایان ذکر است در ابتدای این دیدار، آقای حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا به بیان گزارشی از اقدامات و دستاوردهای خبرگزاری اهلبیت(ع) پرداخت.
همچنین آیتالله هاشمی علیا در گفتوگویی با خبرگزاری ابنا به سوالات مطرح شده در خصوص حیات علمی، تاسیس حوزه علمیه قائم(عج) چیذر و خدمت به طلاب پاسخ گفتند که به زودی منتشر خواهد شد.
