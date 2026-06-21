واقعه کربلا نماد پیروزی حق بر باطل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر طاهرالقادری، بنیان‌گذار و سرپرست تحریک منهاج‌القرآن پاکستان، در سخنانی درباره جایگاه معنوی امام حسین(ع)، محبت اهل بیت اطهار(ع) و پیام جهانی واقعه کربلا اظهار داشت: واقعه کربلا عنوان پیروزی حق است و محبت امام حسین(ع) در حقیقت مسیر محبت پیامبر اکرم(ص) و محبت الهی است.

وی گفت خداوند متعال یاد بندگان مقرب و محبوب خود را همواره زنده نگه می‌دارد و نام و یاد امام حسین(ع) تنها محدود به زمین نیست، بلکه در آسمان‌ها نیز از عظمت و فضیلت ایشان یاد می‌شود.

این عالم پاکستانی گفت: شخصیت امام حسین(ع) نماد روشن حق، صداقت، وفاداری و فداکاری است که تا همیشه چراغ هدایت انسانیت باقی خواهد ماند.

طاهرالقادری با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) افزود: ایشان در طول حیات خود نمونه‌ای کامل از محبت، شفقت و پیوند با اهل بیت(ع) ارائه کردند که برای امت اسلامی منبع دائمی هدایت است.

وی تأکید کرد محبت اهل بیت(ع) در واقع نشانه محبت به پیامبر اسلام و التزام به آموزه‌های ایشان است.

قادری در ادامه با اشاره به واقعه کربلا گفت امام حسین(ع) در میدان کربلا نمونه‌ای بی‌نظیر از صبر، استقامت و پایداری بر حق ارائه داد که در تاریخ بشر بی‌سابقه است. ایشان در برابر ظلم، زور و باطل سر فرود نیاورد و برای حفظ دین پیامبر اکرم(ص) بزرگ‌ترین فداکاری را انجام داد.

بنیان‌گذار و سرپرست تحریک منهاج‌القرآن در پایان تصریح کرد: واقعه کربلا تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه درسی همیشگی برای انسان‌هاست؛ درسی که می‌آموزد برای حق باید ایستاد، در برابر ظلم مقاومت کرد و به رضای الهی راضی بود و این همان مسیر حقیقی موفقیت است.

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