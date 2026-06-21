افتتاح هفت پروژه ثبتی در فارس همزمان با هفته قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان ثبت، از الکترونیکی شدن بخش عمده خدمات ثبتی، توسعه حدنگاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه تکالیف مهمی را برای سازمان ثبت اسناد تعیین کرده است، گفت: بازطراحی سامانه‌های ثبتی و الکترونیکی شدن فرآیندها موجب شده است خدماتی همچون مزایدات، پاسخ به استعلامات، ثبت شرکت‌ها و خدمات دفاتر ثبتی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.

نخعی افزود: در حوزه ثبت شرکت‌ها، استان فارس از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود و فرآیند ثبت تغییرات و تأسیس شرکت‌ها در بسیاری موارد کمتر از یک روز زمان می‌برد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حدنگاری عنوان کرد: سال گذشته حدود 90 هزار سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شد که این رقم در مقایسه با سال قبل رشد چشمگیری داشته است. همچنین برنامه امسال صدور 100 هزار سند تک‌برگ است که تاکنون بیش از 15 هزار فقره آن محقق شده است.

وی ادامه داد: در حوزه تثبیت اراضی کشاورزی و اراضی ملی به پیشرفت کامل دست یافته‌ایم و صدور اسناد مالکیت این اراضی نیز در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین در بخش روستایی سال گذشته 13 هزار سند مالکیت صادر شد و اهداف تعیین شده به طور کامل محقق شد.

نخعی با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون پس از طی مراحل قانونی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تیرماه سال 1403 لازم‌الاجرا شده و نقش مهمی در ساماندهی اسناد عادی و کاهش اختلافات ملکی خواهد داشت.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها موضوع ماده 10 قانون الزام افزود: دارندگان اسناد عادی مربوط به بازه زمانی اول فروردین 1396 تا سوم تیرماه 1405 باید اطلاعات و مدارک خود را در این سامانه ثبت و ظرف مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف مالکیت اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس هشدار داد: در صورت ثبت نکردن ادعاها در سامانه تعیین شده، امکان طرح و پیگیری برخی دعاوی مرتبط در مراجع قضایی با محدودیت مواجه خواهد شد؛ از این رو اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه ضروری است.

وی نقش رسانه‌ها را در اجرای موفق این قانون بسیار مهم دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم درباره مزایا، الزامات و مهلت‌های قانونی ثبت ادعاها، نیازمند همکاری گسترده رسانه‌ها و صداوسیما است.

نخعی همچنین با رد برخی نگرانی‌ها درباره کاهش نقش مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به معنای حذف هیچ‌یک از ارکان معاملات نیست و هر بخش مطابق وظایف قانونی خود در فرآیند تنظیم و ثبت معاملات ایفای نقش خواهد کرد.

وی از افتتاح هفت پروژه ثبتی در استان همزمان با هفته قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل برنامه‌های تحول دیجیتال و قانون الزام، خدمات ثبتی با کیفیت و سرعت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.