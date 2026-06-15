اعلام آمادگی نماینده ولی فقیه در فارس برای تشییع و تدفین قائد شهید امت در سومین حرم اهل بیت(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در همایش بعثت مردم که در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین بن موسی الکاظم(ع) با حضور آیت الله دژکام برگزار شد، اظهار کرد: مجلسی برپا شده، چند مناسبت در آن جمع شده یکی از این مناسبت‌ها استقبال از ماه محرم است که امشب آغاز ماه محرم‌الحرام خواهد بود. همه ما امسال، مانند سال‌های قبل، بلکه با جدیت بیشتر، باید برای مراسم عزای اباعبدالله الحسین(ع) برنامه‌ریزی کنیم، حضور داشته باشیم و دیگران را نیز به شرکت در این مراسم که دنیا و آخرت ما را آباد می‌کند، تشویق نماییم.

وی در ادامه اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از موضوعات آمادگی برای تشییع جنازه تاریخی قائد شهید امت است که اطلاعیه ستاد بزرگداشت ایشان صادر شده و بناست پس از ایام عاشورا برگزار شود. مسلماً عده زیادی در مراسم تهران، قم و مشهد شرکت خواهند کرد؛ طبیعی است که شمار کسانی که نمی‌توانند حضور داشته باشند بیشتر است. از این رو باید ستاد بزرگداشت تشکیل شود. چهارشنبه نیز نخستین جلسه مدیران استان برگزار خواهد شد. قرارگاه بعثت مردم نیز از جمله مجموعه‌هایی است که این وظیفه را بر عهده دارد؛ اما این کاری نیست که تنها مدیران آن را انجام دهند. همان‌گونه که در بسیاری از کارهای بزرگ، مردم کار را سامان داده‌اند، برای مراسم تشییع نیز باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در فارس عنوان کرد: دوست داشتیم تا به عنوان حرم سوم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی، جنازه مطهر رهبر شهید انقلاب به شیراز آورده شود و در این شهر تشییع گردد، از دو ماه پیش نامه‌ای مفصل تنظیم شد و درخواست خود را ارسال کردیم، بنده نیز در سفری که داشتم، خدمت مسئولان عرض کردم که این امر را حق خود می‌دانیم. با این حال می‌دانید که حتی برای تشییع در کربلا و حرم امام حسین(ع) نیز این امکان فراهم نخواهد شد. در سطح ملی محدودیت‌هایی وجود دارد و گفته‌اند مردم شیراز درک می‌کنند. ویژگی مردم شیراز لطافت و آرامش است که به سراسر کشور القا می‌کنند. از این جهت اقدام کردیم، اما تصمیمی را که ستاد تشییع گرفته است پذیرفته‌ایم و امیدواریم دعای قائد شهید پشت سر شهر شیراز و مردم آن باشد. ان‌شاءالله مجالس عزا را نیز با برنامه‌ریزی جدی برگزار کنیم تا به بهترین شکل انجام شود.

وی افزود: هدف دیگر از برگزاری این جلسه آن است که از همه بزرگوارانی که در طول این ۱۱۰ روز به استقبال محرم رفتند، موکب‌داری کردند و مردم را به خیابان‌ها آوردند تشکر کنیم؛ البته نه به عنوان پایان کار، بلکه به عنوان آغاز فصلی جدید از فعالیت. وظیفه ماست که از زحمات شما در این شب‌ها قدردانی کنیم، قدردان و متشکر هستیم. طبق آمار سازمان تبلیغات، شهرداری و هیئت‌های مذهبی، نزدیک به ۲۰۰ موکب فعال بوده است که از زحمات همه آنان سپاسگزاریم. این قدرشناسی وظیفه‌ای است که همه ما نسبت به یکدیگر داریم. امام زمان(عج) صاحب ماست و نائب ایشان شهید شده است. اگر کسی زحمتی می‌کشد، باید از او تشکر کرد؛ این یک وظیفه اخلاقی است و بنا بود در این جلسه این تقدیر انجام شود.

آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: در ایام محرم نیز تا سیزدهم این ماه، مجلس متعلق به امام حسین(ع) است و این برنامه‌ها ادامه خواهد داشت. پس از آن نیز هرچه رهبر معظم انقلاب بفرمایند، ما حضور خواهیم داشت. همچنین به طور ویژه از عزیزانی که از این مواکب حمایت کردند، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، هیئت‌های مذهبی استان و اداره اوقاف، تشکر می‌کنیم و امیدواریم در دهه محرم نیز این فعالیت‌ها را ادامه دهند، نکته دیگر اینکه هر هفته روز دوشنبه در حرم مطهر برنامه تفسیر قرآن داشتیم. در ابتدای سخنانم نیز دو آیه از سوره مبارکه «یس» را تلاوت کردم که مناسب این جلسه است. بنده همواره مقید بوده‌ام که برداشت‌ها و تحلیل‌های خود را به متون دینی بازگردانیم؛ چرا که از قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) نیز همین استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: خدای متعال در سوره «یس» می‌فرماید: «وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ»؛ ای رسول، برای مردم مثالی بزن از شهری که فرستادگان برای هدایت مردم آن آمدند، در تفسیر ملاصدرا مطلبی نقل شده است. بحث بر سر این است که این شهر کدام بوده است که خداوند پیامبرانی را برای آن فرستاده است. گفته می‌شود منظور شهر انطاکیه است. این پرسش مطرح است که آیا کسانی که به انطاکیه آمدند، پیامبران مستقیم از جانب خدا بودند یا فرستادگان پیامبری دیگر؟ بیشتر مفسران گفته‌اند که آنان نمایندگان حضرت عیسی(ع) بودند؛ یعنی حضرت عیسی، که پیامبر خدا بود، دو نفر را برای تبلیغ به انطاکیه فرستاد. در روایت آمده است که دو نفر آمدند و مردم شهر انطاکیه گفتند شما دروغ می‌گویید و به آنان بی‌احترامی کردند. سپس پیامبر خدا نفر سومی را برای یاری آنان فرستاد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه امروز وظیفه روحانیت تبلیغ است و وظیفه موکب‌ها و هیئت‌ها آن است که زمینه این تبلیغ را فراهم کنند، بیان کرد: بنابراین همان کاری که پیامبران از جانب خدا انجام می‌دادند، امروز روحانیت به نمایندگی از آنان باید انجام دهد. روحانیت باید آماده باشد و مردم نیز حمایت کنند. کوتاهی نکنید که خدای ناکرده ماه محرم بگذرد و سخن پیامبر به گوش مردم نرسد. مداحی و سینه‌زنی خوب و ارزشمند است و مراسم عزاداری حسینی به آن نیاز دارد، اما پیش از آن روحانی باید سخن بگوید و تبلیغ را انجام دهد. موکب‌ها و پاتوق‌های خود را برای امام حسین(ع) مجهز کنید.

وی گفت: نکته دوم در این آیه آن است که این افراد نمایندگان حضرت عیسی بودند، اما خداوند می‌فرماید آنان فرستادگان من هستند. تکذیب آنان، تکذیب حضرت عیسی بود و همین تکذیب سبب عذاب آنان شد. برادران، امروز نیز تکذیب یا تضعیف رهبری در دستور کار دشمن قرار دارد. دشمن می‌خواهد حتی گاهی از نیروهای حزب‌اللهی سوءاستفاده کند و به نتیجه برسد. هر نوع تضعیف رهبر، در حقیقت تضعیف پیامبر است. این سخن من نیست؛ سخن امام صادق(ع) است. رد کردن یا تخطئه رهبر و اینکه بگوییم چرا فلان کار را می‌کند یا چرا نمی‌کند، اشتباه است؛ او مصالح را می‌داند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: برخی می‌گویند رهبری باید آنچه ما می‌گوییم انجام دهد؛ در حالی که این‌گونه نیست. ما در خدمت رهبری هستیم و افتخار می‌کنیم که از نائب امام زمان(عج) اطاعت می‌کنیم و از این آیه نیز می‌توان این معنا را استفاده کرد، امروز نائب امام زمان(عج) شخص باکفایت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله العالی) است و او مصالح را می‌داند، بنده در خطبه‌های نماز جمعه سوره حجرات را تلاوت کردم. خدای متعال می‌فرماید مردم، رسول خدا در میان شماست؛ امروز نیز نائب ایشان، رهبر معظم انقلاب است. اگر قرار باشد او مطیع خواسته‌های ما باشد، خود ما دچار مشکل خواهیم شد، برخی سخنان نادرست مطرح می‌کنند؛ از جمله اینکه می‌گویند رهبری در محاصره است، در حالی که اگر ایشان اشاره‌ای کنند، میلیون‌ها نفر جان‌فدا دارند. اگر مطلبی بخواهند بگویند، آیا نمی‌توانند؟ پس چرا چنین ذهنیتی ایجاد می‌شود؟ جایی لازم است سکوت کنیم و وقتی رهبری سکوت کرده است، ما نیز سکوت کنیم؛ و جایی که ایشان دستور می‌دهند، کار انجام می‌شود. او نائب امام زمان(عج) است و باید از او اطاعت کنیم؛ در غیر این صورت، زیان آن به خود ما بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در مسئله مذاکره و صلح، گاهی هر دو طرف دارای زیان است. در چنین شرایطی وظیفه ولیّ امر چیست؟ اینکه کمترین ضرر را برای مردم انتخاب کند. برخی گمان می‌کنند یک طرف کاملاً بدون ضرر و طرف دیگر سراسر ضرر است، در حالی که چنین نیست. در فقه ما این موارد مطرح شده است و گفته‌اند باید اصلح و کم‌ضررترین گزینه انتخاب شود. هزار و صد سال پیش نیز شیخ طوسی و دیگر فقهای بزرگ به این مسئله اشاره کرده‌اند. گاهی برخی مطالب را می‌خوانم که انسان تعجب می‌کند؛ مثلاً گفته می‌شود هر کاری قرار است انجام شود، ابتدا مردم امضا کنند و سپس رهبر! ما با کسی دعوا نداریم، اما در مسئله جنگ و صلح این سخن نادرست است و کشور را نمی‌توان با این شیوه اداره کرد. به همین دلیل است که وجود رهبر ضرورت دارد، همه باید مطیع رهبر باشند و رهبر نیز مطابق مصالح الهی و وظیفه شرعی خود عمل کند و همه آن را بپذیرند. مردم نقش‌آفرین هستند، اما در نهایت آنچه رهبر می‌گوید ملاک است.

آیت الله دژکام بیان کرد: الحمدلله مسئله اطاعت از رهبری برای همه روشن است و آن را دنبال می‌کنیم. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیمی بگیرد و لازم باشد رهبری ورود کند، ایشان هم قدرت و هم اختیار این کار را دارد. بنده نمی‌گویم هر تصمیمی که گرفته می‌شود کاملاً مورد رضایت رهبر معظم انقلاب است؛ اما اگر جایی لازم باشد، ایشان هم قدرت و هم ابزار لازم را در اختیار دارد. بنابراین باید در صدد اطاعت از رهبری باشیم و مدیران نیز وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و در نهایت هرچه در سطح عالی نظام تصویب شد، همگی آن را بپذیریم.

وی گفت: امروز همان شکل که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بودند، جایگاه همان است و هرچه رهبر بگوید. در ماجرای قطعنامه پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز همین‌گونه بود. امام خمینی(ره) آن را پذیرفتند و فرمودند «فرزندان عزیز، جام زهر را به من نوشاندند.» این سخن به معنای تحمیل بر امام نبود، بلکه ایشان با در نظر گرفتن مصالح اسلام و کشور آن را پذیرفتند. گاهی در اداره کشور شرایطی پیش می‌آید که تصمیم‌های دشواری لازم است. بنده سال‌ها نمی‌دانستم چرا امام خمینی(ره) آن تعبیر را به کار بردند، تا زمانی که برای اربعین به زیارت امام حسین(ع) رفتم و به دوستان گفتم اگر ما با اسلحه وارد کربلا شده بودیم، آیا مردم این‌گونه از ما استقبال می‌کردند؟ سال‌ها گذشت، اما نتیجه آن خون‌دل‌ها بهتر آشکار شد. امام حسن(ع) نیز خون دل خورد و با معاویه صلح کرد، اما نتیجه آن در نهایت به سود امت اسلامی بود.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: ما نه حکم به صلح می‌دهیم و نه حکم به جنگ؛ چیزی را هم تحمیل نمی‌کنیم. ما مطیع رهبر هستیم و هرچه ایشان بفرمایند، همان را می‌پذیریم؛ زیرا او مصلحت را بهتر می‌داند و گوشش به فرمان امام زمان(عج) است و محال است که امام زمان(عج) مراقب نائب خود و امت اسلامی نباشد، امروز رهبری در جایگاه هدایت امت قرار دارد و هرچه ایشان بفرمایند، همه ما می‌گوییم چشم و مطیع خواهیم بود.