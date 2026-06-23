به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت عالیرتبه حکومت طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (سهشنبه ۲ تیر) برای شرکت در نشستهای فنی با مقامات اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد. این دیدار که نخستین میزبانی رسمی اتحادیه اروپا از نمایندگان طالبان پس از بازگشت آنها به قدرت محسوب میشود، بر گفتوگوهای فنی در زمینه مهاجرت و بازگرداندن اتباع افغان فاقد حق اقامت متمرکز است.
بر اساس دعوتنامه رسمی کمیسیون اروپا و وزارت دادگستری سوئد، هدف اصلی نشست، هماهنگی برای «بازگشت و پذیرش مجدد» مهاجرانی است که درخواست پناهندگیشان رد شده یا دارای سوابق کیفری هستند.
بر اساس اعلام قبلی، بلژیک برای پنج عضو این هیئت ویزای کوتاهمدت ۲۴ ساعته صادر کرده و دیدارها به صورت بسته و فنی برگزار میشود. اتحادیه اروپا تأکید دارد که این گفتوگوها به معنای بهرسمیتشناختن حکومت طالبان نیست و ادامه تماسهای قبلی در کابل است.
علیرغم برخی مخالفتهای اولیه از سوی وزیر خارجه بلژیک، گزارشها حاکی از برگزاری نشست طبق برنامه است.
این سفر در حالی انجام میشود که حقوقدانان و سازمانهای حقوق بشری مانند دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل، آن را اقدامی نگرانکننده میدانند که ممکن است رژیم طالبان را مشروعیت بخشد و اصل «عدم بازگشت اجباری» به افغانستان ناامن را نقض کند.
این نشست بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته و بحثهای زیادی درباره تعادل میان سیاستهای مهاجرتی اروپا و نگرانیهای حقوق بشری ایجاد کرده است. روز گذشته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ملاقات با طالبان در بروکسل را توهین به مردم افغانستان بهویژه زنان دانسته و از مقررات جدید اتحادیه اروپا برای اخراج سریع مهاجران ابراز تأسف کرده بود.
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