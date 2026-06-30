به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری ای‌یو آبزرور، در حالی که اتحادیه اروپا بازسازی غزه را یک مسئولیت اخلاقی می‌داند، همچنان از پرداختن به مساله مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال خسارت‌های ناشی از جنگ و ویرانی‌های گسترده در این منطقه خودداری کرده است.

در این تحلیل آمده است که بر اساس یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل عرفی، هر کشوری که مرتکب نقض قوانین بین‌المللی شود، موظف است خسارت‌های ناشی از اقدامات خود را جبران کند. اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور قاطع از این اصل دفاع کرده و خواستار پرداخت غرامت کامل روسیه به اوکراین و مردم این کشور شده است.

بروکسل در این چارچوب از سازوکارهای شورای اروپا برای ثبت خسارت‌ها، تشکیل کمیسیون بین‌المللی رسیدگی به مطالبات و همچنین تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره جرایم جنگی روسیه حمایت کرده است.

به نوشته ای‌یو آبزرور، این پرسش مطرح است که چرا اتحادیه اروپا در قبال ویرانی‌های غزه از اتخاذ رویکردی مشابه خودداری می‌کند؟ نویسنده این رویکرد را نمونه‌ای از «استاندارد دوگانه» بروکسل دانسته و معتقد است سکوت و بی‌عملی اتحادیه اروپا در طول جنگ، اکنون با نبود پیشرفت در روند بازسازی غزه همراه شده است.

این تحلیل همچنین به تخریب پروژه‌های تامین مالی‌شده توسط اتحادیه اروپا در غزه و کرانه باختری اشاره کرده و آورده است که برآوردهای اخیر نشان می‌دهد دست‌کم ۱۵۰ میلیون یورو از پروژه‌های مورد حمایت اتحادیه اروپا، شامل بیمارستان‌ها، مدارس، تاسیسات آب‌شیرین‌کن و نیروگاه‌ها، در جریان عملیات رژیم صهیونیستی از بین رفته است.

بر اساس این گزارش، با احتساب پروژه‌های دوجانبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، میزان خسارت‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۰ تاکنون دست‌کم در ۱۲ نامه رسمی از رژیم صهیونیستی خواسته خسارت‌های مربوط به دارایی‌های تامین مالی‌شده توسط اتحادیه اروپا را جبران کند.

با این حال، کمیسیون اروپا تاکنون نتوانسته تایید کند که رژیم صهیونیستی بابت این خسارت‌ها غرامتی پرداخت کرده است.

در این تحلیل تاکید شده است که کمیسیون اروپا و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا باید ابعاد واقعی تخریب پروژه‌های اروپایی در سرزمین‌های فلسطینی را به‌صورت عمومی منتشر کرده و به‌طور آشکار خواستار جبران کامل این خسارت‌ها شوند.

ای‌یو آبزرور همچنین به مساله درآمدهای گمرکی و مالیاتی فلسطین اشاره کرده و نوشته است که رژیم صهیونیستی بر اساس پروتکل پاریس مصوب سال ۱۹۹۴، درآمدهای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین جمع‌آوری می‌کند، اما بخشی از این درآمدها را مسدود یا به‌صورت یکجانبه کسر کرده است.

بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا باید از رژیم صهیونیستی بخواهد انتقال کامل و بدون قید و شرط این درآمدها به تشکیلات خودگردان فلسطین را از سر بگیرد؛ زیرا ادامه این روند موجب تشدید بحران مالی فلسطینیان و دشوارتر شدن روند بازسازی غزه خواهد شد.

در این تحلیل آمده است که پیگیری غرامت و پاسخگویی، بخشی ضروری از فرآیند صلح‌سازی و جلوگیری از تداوم مصونیت از مجازات است و پرداخت غرامت می‌تواند نخستین گام در مسیر گسترده‌تر عدالت انتقالی و پیگرد جرایم ارتکابی در جریان جنگ باشد.

ای‌یو آبزرور هشدار داده است که سکوت و بی‌عملی اتحادیه اروپا در قبال جنگ غزه، ضربه‌ای جدی به اعتبار این بلوک در کشورهای جنوب جهانی وارد کرده است، اما بروکسل همچنان فرصت دارد با مطالبه غرامت از رژیم صهیونیستی و اختصاص بخشی از بودجه بلندمدت آینده اتحادیه اروپا به بازسازی غزه، از راه‌حل دو کشوری حمایت کرده و بخشی از اعتبار اخلاقی از دست‌رفته خود را بازیابد.

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