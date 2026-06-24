به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین احمد پناهیان در مجلس عزاداری عصر روز هشتم محرم در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ»، اظهار داشت: از ابتدای مبعوث شدن پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، ماموریت اسلام، ماموریت جهاد و مبارزه با طاغوتها بوده است. استقامت در این مبارزه، موضوع همیشه تاریخ اسلام است. اگر امت اسلامی در صدر اسلام استقامت میکرد، تاریخ به گونهای دیگر رقم میخورد.
وی انقلاب اسلامی را احیاگر اسلام ناب محمدی دانست و افزود: در این انقلاب، کار دست خود امام زمان علیهالسلام است و خدای متعال با اراده خود، مردم را پای کار آورده است. امام خمینی رحمهالله فرمودند: انقلاب مردم ایران، سرآغاز انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت است.
پناهیان با استناد به آیه شریفه ۵۴ سوره مائده، خاطرنشان کرد: این آیه و روایات متعدد، به مردم ایران در آخرالزمان اشاره دارد. ویژگیهای این مردم، ذلت در برابر مؤمنان، عزت در برابر کافران، جهاد در راه خدا و نترسیدن از سرزنش دیگران است. این همان امتی است که خدای متعال برای ادامه راه انبیا مبعوث کرده است.
سخنران حرم مطهر تصریح کرد: امروز هر کس ولایت یهود و نصاری (آمریکا و اسرائیل) را بپذیرد، از آنان محسوب میشود. امام حسین علیهالسلام فرمودند که اگر کسی با حاکم طاغوتی زمان خود درگیر نشود، خدای متعال او را با همان طاغوت محشور خواهد کرد. این هشداری جدی برای همه ماست.
وی در پایان با تأکید بر لزوم استقامت در مبارزه، گفت: رهبر معظم انقلاب در پیامهای خود بارها بر استقامت و تابآوری تأکید فرمودهاند. استقامت در مبارزه، نیازمند بصیرت، وحدت و همدلی است. دشمنان روی تابآوری مردم سرمایهگذاری کردهاند؛ اما امت اسلامی با تکیه بر وعده الهی و با استقامت در این مسیر، پیروزی نهایی را به دست خواهد آورد.
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