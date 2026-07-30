به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در سخنرانی پس از نماز ظهر و عصر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) واقع در عمود ۱۰۸۰ طریق‌الحسین، با تأکید بر ضرورت بصیرت و تاب‌آوری در مسیر جبهه حق، اظهار داشت: پیروزی جبهه حق بر باطل نیازمند مؤلفه‌های مختلفی است که از مهم‌ترین آن‌ها بصیرت، استقامت و تاب‌آوری است.

وی با اشاره به دوران امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) گفت: مردم در آن دوران دچار بی‌بصیرتی شدند و در واقعه کربلا نیز بسیاری از افرادی که حقانیت امام حسین (ع) را می‌دانستند، به دلیل عافیت‌طلبی و نداشتن تاب‌آوری از یاری آن حضرت خودداری کردند.

استاد حوزه علمیه افزود: نتیجه این انفعال، پشیمانی گسترده‌ای بود که پس از واقعه عاشورا خود را در قیام‌های بزرگ علیه حکومت بنی‌امیه نشان داد.

وی با اشاره به قیام حرّه در مدینه، قیام توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی و قیام مختار، گفت: هزاران نفر در این قیام‌ها به شهادت رسیدند و این حوادث نشان داد که غفلت از یاری حق، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

ماندگاری با استناد به آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ»، خاطرنشان کرد: هر جامعه‌ای که دین خدا را یاری کند، مشمول نصرت الهی خواهد شد و خداوند عزت و اقتدار را به آن جامعه عطا می‌کند.

وی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز ایران به برکت یاری دین خدا، در شمار قدرت‌های برتر علمی و نظامی جهان قرار گرفته و با وجود دهه‌ها تحریم، توانسته است به جایگاه قابل توجهی در عرصه‌های مختلف دست یابد که این نشانه نصرت الهی است.

سخنران این مراسم همچنین با اشاره به استقبال گسترده مردم از تشییع پیکر «رهبر شهید»، این حضور میلیونی را نشانه عزت و محبوبیت راه حق دانست و در مقابل، سرنوشت وابستگان به قدرت‌های استکباری را ذلت‌آمیز توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی آیات قرآن کریم، استکبار را ادامه مسیر فرعونی دانست و اظهار داشت: هر قدرتی که روحیه استکبار و سلطه‌طلبی داشته باشد، سرانجامی جز شکست و خواری نخواهد داشت.

ماندگاری در بخش پایانی سخنان خود با توصیه به ذکر «الحمدلله» در همه شرایط زندگی، گفت: انسان مؤمن حتی در سختی‌ها نیز باید شکرگزار خدا باشد؛ زیرا شکرگزاری موجب افزایش رزق، عزت، تقویت ایمان و افزایش تاب‌آوری در برابر مشکلات می‌شود.

وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایمان، مقاومت و شکرگزاری، پیام انقلاب اسلامی را به جهان صادر کرده و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.

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