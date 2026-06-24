به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی عصر امروز چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی که با حضور جمعی از روحانیون، مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و همچنین مردم انقلابی شهر پیربازار برگزار شد، با تأکید بر ضرورت فهم درست پیامهای عاشورا گفت: تا زمانی که تفکر عاشورایی در جامعه زنده باشد، شکست در آن جامعه راه پیدا نخواهد کرد.
وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و یاران باوفایش، اظهار کرد: روز تاسوعای حسینی روزی بسیار عزیز برای همه مسلمانان، بهویژه شیعیان است و باید درسها و پیامهای این واقعه عظیم را درست دریافت کرده و در متن زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تفکر عاشورایی و ایمانی است، افزود: تا وقتی این تفکر در میان جامعه زنده باشد، شکست در آن جامعه راه پیدا نخواهد کرد؛ از این رو باید این روز عزیز و این فرهنگ نجاتبخش را پاس بداریم.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به حضور مادر شهیدان یوسفی در این مراسم گفت: وجود مادران شهدا مغتنم است؛ نفس آنان گرم و دعاهایشان انشاءالله مستجاب است. شهدا نیز نزد خداوند دستشان باز است و همه ما از برکات دعای این عزیزان بهرهمند میشویم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که «چرا گفته میشود ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است؟» اظهار کرد: برای فهم این جمله باید نوع محاسبه خود را مشخص کنیم. در ارزیابیها سه نوع محاسبه وجود دارد؛ محاسبه ظاهری، محاسبه شیطانی و محاسبه الهی.
آیتالله رمضانی توضیح داد: در محاسبه ظاهری، اگر یک لشکر دههزارنفری در برابر جمعی اندک قرار گیرد، ظاهر امر پیروزی لشکر بزرگتر را نشان میدهد. در حادثه کربلا نیز اگر تنها با نگاه ظاهری بنگریم، دشمن با امکانات فراوان، سپاه پرشمار، اسارت اهلبیت علیهمالسلام و شهادت امام حسین علیهالسلام و یارانش خود را پیروز میدان میدانست؛ اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: نگاه شیطانی نیز شکستخورده را پیروز جلوه میدهد و با تکیه بر ابزار مادی، حقیقت را وارونه نشان میدهد؛ اما در نگاه الهی، واقعه کربلا معنایی متفاوت دارد.
نگاه الهی؛ معیار حقیقی پیروزی
وی با اشاره به نمونههایی از تاریخ اسلام گفت: قرآن کریم در ماجرای جنگ بدر میفرماید: «وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی»؛ یعنی هنگامی که پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله تیر انداخت، در حقیقت خداوند بود که آن تیر را به هدف رساند.
آیتالله رمضانی ادامه داد: در نگاه الهی، انسان مؤمن مجاهدت میکند، اما پیروزی را از خدا میداند. همان نگاهی که امام خمینی رحمهالله علیه پس از آزادی خرمشهر بیان کردند و فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.»
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جنگ بدر و جنگ احزاب افزود: در جنگ بدر، نیروهای اسلام تنها ۳۱۳ نفر بودند و دشمن از نظر ظاهری برتری داشت، اما پیروزی نصیب سپاه ایمان شد. در جنگ احزاب نیز دشمن با جمعیتی بسیار بیشتر به میدان آمد، اما اراده الهی و ایمان مسلمانان نتیجه میدان را تغییر داد.
عاشورا؛ الگوی آزادیخواهان جهان
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به جایگاه جهانی امام حسین علیهالسلام گفت: حادثه عاشورا تلخترین حادثه تاریخ بود؛ اما باید پرسید چه شد که پس از رحلت پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله، کار به جایی رسید که قرآن ناطق بر فراز نیزه رفت؟
وی افزود: در کربلا، امام حسین علیهالسلام و بهترین یاران ایشان، از قاسم و علیاکبر تا مسلم، حبیب بن مظاهر و حضرت عباس علیهمالسلام، به شهادت رسیدند؛ اما امروز نام چه کسی در جهان پرآوازه است؟ امروز نام حسین بن علی علیهالسلام نهتنها در میان شیعیان و مسلمانان، بلکه در میان آزادگان جهان زنده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه امام حسین علیهالسلام الگوی همه آزادگان است، تصریح کرد: در کشورهای مختلف از جمله هند، اتریش و دیگر نقاط جهان، غیرمسلمانان نیز نسبت به امام حسین علیهالسلام و حضرت عباس علیهالسلام ارادت دارند. حسین علیهالسلام تنها الگوی شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه الگوی همه انسانهای آزاده است.
پیروزی انقلاب اسلامی با قدرت ایمان مردم
آیتالله رمضانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: در سال ۱۳۵۷ نظام شاهنشاهی ارتش، سلاح، توپ، تانک و امکانات داشت، اما مردم ما با سلاح ایمان، فریاد «اللهاکبر» و قدرت معنوی وارد میدان شدند.
وی افزود: در محاسبات ظاهری، رژیم مسلح باید پیروز میشد؛ اما ملت ایران با ایمان خود معجزه آفرید و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. این همان نگاه الهی است که امام خمینی رحمهالله علیه به ملت آموختند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به حوادثی مانند طبس نیز گفت: طبس نمونهای روشن از امداد الهی بود و در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، ملت ایران آثار این نگاه ملکوتی را مشاهده کرده است.
نقش تفکر عاشورایی در مقاومت ملت ایران
آیتالله رمضانی با تأکید بر اینکه تفکر عاشورایی عامل عزت و ایستادگی ملت ایران است، اظهار کرد: این نگاه در میدانهای مقاومت نیز نقشآفرین بوده است. فرماندهانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهدان را تنها با ابزار نظامی تربیت نمیکردند، بلکه آنان را با اتکا به خداوند و فرهنگ حسینی به میدان میبردند.
وی افزود: اگر این نگاه را داشته باشیم، پیروز میدان خواهیم بود. امروز نیز باید پیروزیها و واقعیتهای میدان را درست روایت کنیم. مسئولان، روحانیون، ائمه جمعه، استادان و مصلحان جامعه وظیفه دارند این حقیقت را برای مردم و جهان تبیین کنند.
ایران اسلامی؛ قدرتی برخاسته از فرهنگ عاشورا
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه ملت ایران گفت: دشمنان تصور کردند ایران مانند برخی کشورها تسلیم خواهد شد، اما نمیدانند ایران، ایران است؛ ملتی ریشهدار، نجیب، بزرگ و برخوردار از تمدنی چند هزار ساله.
وی تصریح کرد: ملت ایران هیچگاه در برابر تحقیر و تهدید سر خم نکرده است. آنان خواستند ما را تحقیر کنند، اما خود تحقیر شدند؛ خواستند ما را تهدید کنند، اما خود با شکست مواجه شدند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ایران اسلامی به قدرتی اثرگذار در سطح بینالملل تبدیل شده است، افزود: این عزت و اقتدار به برکت فرهنگ تاسوعا، عاشورا، مکتب حسینی و خونهای پاک شهداست.
ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی
آیتالله رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: امروز وحدت ملی از مهمترین نیازهای کشور است. دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و کاهش اعتماد عمومی است؛ بنابراین باید اعتماد میان مسئولان و مردم روزبهروز تقویت شود.
وی همچنین بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی را مبنای توسعه اقتصادی کشور قرار دهند و برای حل مشکلات مردم بیش از پیش تلاش کنند.
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