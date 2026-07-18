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مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۸
کد مطلب: 1841131
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

کمیته حمایت از مقاومت در فلسطین با برگزاری مراسمی گسترده در بیروت، نخستین سالگرد شهادت سردار محمد سعید ایزدی (حاج رمضان) را گرامی داشت؛ مراسمی که با حضور شخصیت‌ها، فعالان و جمعی از فرزندان مقاومت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته حمایت از مقاومت در فلسطین مراسم بزرگداشت باشکوهی را به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار محمد سعید ایزدی (حاج رمضان)، شهید برجسته فلسطین، برگزار کرد.

این مراسم با هدف پاسداشت یاد، مجاهدت‌ها و مسیر مقاومت این شهید، روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ در سالن مجتمع المجتبی(ع) واقع در منطقه سان تریز ـ الحدث در پایتخت لبنان، بیروت، برگزار شد.

در این آیین، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان و همچنین فرزندان و حامیان مقاومت حضور داشتند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد سعید ایزدی، بر ادامه راه مقاومت و پایبندی به آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

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مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

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