مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت حاج رمضان در بیروت برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته حمایت از مقاومت در فلسطین مراسم بزرگداشت باشکوهی را به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار محمد سعید ایزدی (حاج رمضان)، شهید برجسته فلسطین، برگزار کرد.

این مراسم با هدف پاسداشت یاد، مجاهدت‌ها و مسیر مقاومت این شهید، روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ در سالن مجتمع المجتبی(ع) واقع در منطقه سان تریز ـ الحدث در پایتخت لبنان، بیروت، برگزار شد.

در این آیین، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان و همچنین فرزندان و حامیان مقاومت حضور داشتند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد سعید ایزدی، بر ادامه راه مقاومت و پایبندی به آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

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