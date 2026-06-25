به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت حسینیه آل یاسین در منطقه منصوریه کویت از توقف برگزاری مجالس عزاداری تا اطلاع ثانوی خبر داد؛ تصمیمی که برخی فعالان کویتی اعلام کردند که در پی اقدام نهادهای رسمی برای تعطیلی این حسینیه تاریخی اتخاذ شده و بار دیگر بحث محدودیتهای اعمالشده بر شعائر مذهبی شیعیان در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را مطرح کرده است.
این حسینیه یکی از قدیمیترین مراکز مذهبی شیعیان در کویت که تأسیس آن به سال ۱۹۰۹ میلادی بازمیگردد.
برخی فعالان و کاربران شبکههای اجتماعی در کویت مدعی شدهاند که این اقدام در پی محدودیتهای اعمالشده از سوی نهادهای مسئول صورت گرفته و مانع از ادامه برگزاری مراسم عاشورایی در این حسینیه شده است.
حسینیه آل یاسین از مراکز مذهبی شناختهشده شیعیان کویت به شمار میرود و طی بیش از یک قرن گذشته میزبان مجالس عزاداری، برنامههای فرهنگی و مناسبتهای دینی مختلف بوده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که در سالهای اخیر موضوع نحوه برگزاری مراسم مذهبی و عزاداریهای محرم در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همواره محل بحث و گفتوگو بوده است. در برخی موارد، محدودیتهایی با عناوین اداری، امنیتی یا اجرایی برای برگزاری برخی آیینهای مذهبی اعمال شده که با واکنش گروههایی از فعالان اجتماعی و مذهبی روبهرو شده است.
برخی ناظران معتقدند که محدود شدن فعالیت مراکز مذهبی و اعمال محدودیت بر برخی جلوههای عزاداری، میتواند بر حضور اجتماعی و فرهنگی جوامع شیعی در منطقه تأثیرگذار باشد. در مقابل، مقامات این کشورها معمولاً چنین اقدامات و مقرراتی را در چارچوب ضوابط امنیتی و مدیریتی مراسم عمومی توجیه میکنند.
توقف فعالیت حسینیه آل یاسین در آستانه ایام عاشورا، توجه بسیاری از فعالان مذهبی و اجتماعی را به خود جلب کرده و پرسشهایی را درباره آینده فعالیت این مرکز تاریخی و امکان ازسرگیری برگزاری مراسم عزاداری در آن مطرح ساخته است
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