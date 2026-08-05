حشد الشعبی هر گونه درگیری در شهر سامراء را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان حشد الشعبی در بیانیه‌ای وقوع هر گونه درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: حشد الشعبی گزارش‌های منتشره در برخی شبکه‌های اجتماعی در خصوص وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان و هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد و تأکید می‌کند این ادعاها صحت ندارد و مبتنی بر هیچ واقعیت میدانی نیست.

این سازمان خواستار توجه و دقت در انتقال اطلاعات ، اعتماد به منابع رسمی و عدم توجه به شایعات و اخبار نامعتبر شد.

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