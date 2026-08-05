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حشد الشعبی هر گونه درگیری در شهر سامراء را تکذیب کرد

۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
کد مطلب: 1849043
حشد الشعبی هر گونه درگیری در شهر سامراء را تکذیب کرد

سازمان حشد الشعبی عراق اخبار برخی رسانه ها درباره درگیری نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان حشد الشعبی در بیانیه‌ای وقوع هر گونه درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: حشد الشعبی گزارش‌های منتشره در برخی شبکه‌های اجتماعی در خصوص وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان و هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد و تأکید می‌کند این ادعاها صحت ندارد و مبتنی بر هیچ واقعیت میدانی نیست.

این سازمان خواستار توجه و دقت در انتقال اطلاعات ، اعتماد به منابع رسمی و عدم توجه به شایعات و اخبار نامعتبر شد.

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