حشد الشعبی هر گونه درگیری در شهر سامراء را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سازمان حشد الشعبی در بیانیهای وقوع هر گونه درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد کرد.
در این بیانیه آمده است: حشد الشعبی گزارشهای منتشره در برخی شبکههای اجتماعی در خصوص وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان و هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد و تأکید میکند این ادعاها صحت ندارد و مبتنی بر هیچ واقعیت میدانی نیست.
این سازمان خواستار توجه و دقت در انتقال اطلاعات ، اعتماد به منابع رسمی و عدم توجه به شایعات و اخبار نامعتبر شد.
.....
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما