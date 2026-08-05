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ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد

۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
کد مطلب: 1848252
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در نشست تخصصی «چگونه در ایران تحصیل کنیم؟» که با حضور نمایندگان ایران، مالزی و مصر در مرکز ترجمه و نشر قرآن کریم وزارت امور دینی اندونزی برگزار شد، ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطالعات قرآنی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در برنامه گفت‌وگومحور «چگونه در ایران تحصیل کنیم؟» که با حضور نمایندگان کشورهای ایران، مالزی و مصر در مرکز ترجمه و نشر قرآن کریم وزارت امور دینی اندونزی برگزار شد، به معرفی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطالعات قرآنی پرداخت.

 یحیی جهانگیری در این نشست با معرفی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده‌ها و مراکز دانشگاهی فعال در رشته‌های علوم قرآنی، ظرفیت‌های علمی ایران را برای علاقه‌مندان به تحصیل و پژوهش در این حوزه تشریح کرد.

جهانگیری همچنین به جایگاه حوزه‌های علمیه در آموزش و پژوهش‌های قرآنی و نقش آن‌ها در تربیت پژوهشگران و مفسران قرآن کریم اشاره کرد.

دکتر جهانگیری در ادامه، مجلات علمی ـ پژوهشی تخصصی قرآن‌پژوهی، مراکز چاپ، نشر و ترجمه قرآن کریم و نیز ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی را معرفی کرد و این مجموعه را از مهم‌ترین فرصت‌های مطالعاتی پیش روی پژوهشگران بین‌المللی برشمرد.

این برنامه با حضور نمایندگان کشورهای ایران، مالزی و مصر برگزار شد و نمایندگان هر یک از کشورها، ظرفیت‌ها، دستاوردها و فرصت‌های علمی و آموزشی خود را در حوزه مطالعات و فعالیت‌های قرآنی برای شرکت‌کنندگان معرفی کردند.

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ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد
ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه مطالعات قرآنی در اندونزی معرفی شد

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