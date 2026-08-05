به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در برنامه گفتوگومحور «چگونه در ایران تحصیل کنیم؟» که با حضور نمایندگان کشورهای ایران، مالزی و مصر در مرکز ترجمه و نشر قرآن کریم وزارت امور دینی اندونزی برگزار شد، به معرفی ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطالعات قرآنی پرداخت.
یحیی جهانگیری در این نشست با معرفی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدهها و مراکز دانشگاهی فعال در رشتههای علوم قرآنی، ظرفیتهای علمی ایران را برای علاقهمندان به تحصیل و پژوهش در این حوزه تشریح کرد.
جهانگیری همچنین به جایگاه حوزههای علمیه در آموزش و پژوهشهای قرآنی و نقش آنها در تربیت پژوهشگران و مفسران قرآن کریم اشاره کرد.
دکتر جهانگیری در ادامه، مجلات علمی ـ پژوهشی تخصصی قرآنپژوهی، مراکز چاپ، نشر و ترجمه قرآن کریم و نیز ظرفیتهای فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی را معرفی کرد و این مجموعه را از مهمترین فرصتهای مطالعاتی پیش روی پژوهشگران بینالمللی برشمرد.
این برنامه با حضور نمایندگان کشورهای ایران، مالزی و مصر برگزار شد و نمایندگان هر یک از کشورها، ظرفیتها، دستاوردها و فرصتهای علمی و آموزشی خود را در حوزه مطالعات و فعالیتهای قرآنی برای شرکتکنندگان معرفی کردند.
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