به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری در محفل عزاداری ویژه ظهر عاشورا در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به فرمایش امام رضا علیه‌السلام، اظهار داشت: حضرت فرمودند کسی که در روز عاشورا ترک حوائج دنیوی کند و دست از کار معمول خود بردارد، خداوند حوائج دنیا و آخرت او را برآورده می‌کند. همچنین علامه مجلسی در کتاب زاد المعاد آورده است که روز تاسوعا و عاشورا را نباید روزه گرفت، زیرا این سنت از سوی دشمنان اهل بیت برای شادی در قتل امام حسین علیه‌السلام وضع شده است.

وی افزود: امام صادق علیه‌السلام فرمودند که در روز عاشورا، اهل خود را جمع کنید و بر سیدالشهدا گریه کنید؛ چنان ناراحت باشید که گویی عزیزترین شخص خود را از دست داده‌اید. هر کس روز عاشورا را روز حزن و اندوه خود قرار دهد، روز قیامت خداوند او را با دیدار اهل بیت علیهم‌السلام مسرور می‌کند. همچنین فرمودند هر کس بگرید یا بگریاند یا شبیه به گریه کند، بهشت بر او واجب می‌شود.

بندانی نیشابوری با اشاره به اهمیت روضه‌خوانی در تمام ایام سال، گفت: در روایات آمده است که هر بار که آب گوارا می‌نوشید، به یاد عطش امام حسین علیه‌السلام باشید. امام صادق علیه‌السلام به فاطمیات فرمودند که در ظهر عاشورا، کودکان شیرخوار را چند لحظه از شیر بازدارید تا بر جدشان بگریند. این نشان می‌دهد که عزاداری برای امام حسین، سن بلوغ نمی‌خواهد و از بدو تولد تا لحظه مرگ، انسان با سیدالشهدا پیوند دارد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به داستان حضرت نوح علیه‌السلام که به نقل از علامه مجلسی بیان شد، گفت: در کشتی حضرت نوح، پنج نام بر روی میخ‌ها حک شده بود که از زبان عبری ترجمه شد: «فارغا» یعنی محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، «علیا» یعنی علی، «باتول» یعنی فاطمه، «شبیر» یعنی حسن و «شبر» یعنی حسین.

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