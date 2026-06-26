دوستی با معاویه و خاندان ابوسفیان؛ ناسازگار با قرآن و ایمان

خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام_ابنا: بر اساس آنچه در متن تاریخی شما از خباثت‌های آشکار ابوسفیان، هند جگرخوار، و معاویه نقل شد، هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را دوست و برادر مؤمنان دانست. شیعیان و هر مسلمان معتقد به قرآن، هرگز با کسانی که:

· پیامبر را آزار دادند،

· جگر عموی پیامبر (حمزه) را جویدند،

· با امام علی (ع) جنگیدند،

· و فرزند پیامبر (امام حسین) را به شهادت رساندند،

دوستی و برادری نخواهند داشت.

۱. قرآن، دوستی با دشمنان خدا را حرام می‌داند

خدای متعال در قرآن به صراحت فرموده است:

«لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ...»

(سوره مجادله، آیه ۲۲)

«هرگز گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نمی‌یابی که با کسانی که با خدا و رسولش دشمنی کرده‌اند، دوستی کنند، هرچند پدران یا پسرانشان باشند.»

این آیه به روشنی می‌گوید: ایمان واقعی با دوستی دشمنان خدا جمع نمی‌شود، حتی اگر نزدیک‌ترین خویشاوندان باشند. ابوسفیان و معاویه، طبق اعتراف تاریخ، سال‌ها با خدا و رسولش دشمنی کردند و تا پایان عمر نیز از نفاق و کینه دست نکشیدند.

۲. معاویه و ابوسفیان، مصداق کامل «من حادَّ الله و رسوله»

· ابوسفیان، سردار کفر در جنگ‌های بدر، احد و خندق بود، پیامبر را اذیت کرد و پس از اسلامِ اکراهی، باز هم گفت: «به خدا قسم نه بهشتی است و نه جهنمی!» و در جنگ حنین، شکست مسلمانان را آرزو کرد.

· هند، مادر معاویه، جگر حمزه را از شکم بیرون آورد و در دهان گذاشت و او را مثله کرد. پیامبر درباره او و شوهرش فرمود: «خدا سواره، زمام‌دار و راننده آن مرکب را لعنت کند» که همه کنایه از ابوسفیان و پسرانش بود.

· معاویه، با بهانه خون‌خواهی عثمان، جنگی بر امام علی (ع) گشود که ده‌ها هزار مسلمان در آن کشته شدند، و سیصد و شصت نفر از صحابه پیامبر را به شهادت رساند. او نماد نفاق و دشمنی با خاندان نبوت بود.

قرآن درباره چنین کسانی می‌فرماید:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ...»

(سوره ممتحنه، آیه ۱)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خود را دوست مگیرید تا با آنان ابراز مودت کنید...»

آیا کسی که جگر عموی پیامبر را جویده و کسی که با امام معصوم (علی) جنگیده و کسی که فرزند رسول (حسین) را کشته، مصداق «دشمن خدا و رسول» نیست؟ پس چگونه می‌توان با او دوست و برادر بود؟

۳. دوستی با منافقان، هم‌راهی با آنان است

قرآن می‌فرماید:

«وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا... أَیُقْسِمُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْکُمْ وَمَا هُمْ مِنْکُمْ وَلَکِنَّهُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ»

(سوره توبه، آیه ۱۰۷ و ۵۶)

آنان که مسجد ضرار ساختند و سوگند می‌خورند که از شمایند، ولی از شما نیستند، بلکه گروهی ترسو و منافقند.

معاویه و پدرش، از روی ترس و برای حفظ جان، اسلام آوردند، نه از روی ایمان. پیامبر خود بارها به نفاق آنان تصریح فرمود. شیعه و سنی در کتب معتبر نقل کرده‌اند که پیامبر فرمود:

«أَبُو سُفْیَانَ لَا یَزَالُ فِی ضَلَالِهِ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ» (ابوسفیان همواره در گمراهی است تا خدا را دیدار کند).

۴. موضع شیعیان: تبری از دشمنان اهل بیت

شیعیان، پیرو قرآن و عترت، اصل تبری (بیزاری از دشمنان خدا) را در اعتقاد خود دارند. آنان به پیروی از امامان معصوم، هرگز با سلسله بنی‌امیه (از ابوسفیان تا یزید) دوستی نمی‌ورزند، زیرا:

· آنان خون‌ریزانِ اولاد پیامبرند.

· آنان بدعت‌گذار در دین و مخرب سنت نبوی‌اند.

· آنان پایه‌گذار حکومت جور و ظلم بر خاندان وحی‌اند.

در زیارت عاشورا که شیعیان هر ساله می‌خوانند، لعن بر معاویه با عنوان «ابن آکلة الأکباد» (پسر جگرخوار) تکرار می‌شود و از خدا می‌خواهند که او و پیروانش را از رحمت خود دور کند. این یعنی دوستی با او در تضاد کامل با هویت شیعی است.

۵. تفاوت میان «دوستی» و «رفتار عادلانه»

نکته مهم این است که نهی از دوستی با دشمنان، به معنای ظلم به آنان یا قطع هرگونه ارتباط انسانی نیست. قرآن می‌فرماید:

«لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ...»

(سوره ممتحنه، آیه ۸)

«خدا شما را از نیکی و عدالت با کسانی که در دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمی‌دارد.»

نویسنده: فاطمه پورعباس