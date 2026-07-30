به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمال‌الدین توحیدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران، از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی خواسته است از ظرفیت‌های موجود در افغانستان استفاده کرده و در طرح‌ها و پروژه‌های مشترک اقتصادی مشارکت کنند.

بر اساس گزارش رسانه دولتی ایران، توحیدی این درخواست را در جریان سفر خود به ایران و هنگام سخنرانی در همایش «فرصت‌های همکاری اقتصادی با افغانستان» در استان البرز مطرح کرده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور در این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان، از شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی خواست فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را بررسی کنند.

محور اصلی گفت‌وگوهای این نشست، گسترش همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تقویت حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران عنوان شده است.

توحیدی تأکید کرده است که توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های تازه برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دو کشور را فراهم کرده و به رشد اقتصادی در سطح منطقه کمک کند.

این نشست در شرایطی برگزار شده است که افغانستان برای جذب سرمایه خارجی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه تلاش می‌کند. ایران نیز به دلیل هم‌مرز بودن با افغانستان، برخورداری از مسیرهای ترانزیتی مشترک و پیشینه طولانی روابط تجاری، یکی از شرکای مهم اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

با این حال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیازمند ایجاد تضمین‌های حقوقی، تسهیل انتقال پول، تأمین امنیت سرمایه‌گذاران، ثبات مقررات تجاری و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت شرکت‌های خارجی است.

در صورتی که دو طرف بتوانند موانع بانکی، گمرکی و حمل‌ونقلی را کاهش دهند، زمینه همکاری در بخش‌هایی مانند معدن، انرژی، کشاورزی، صنایع تولیدی، ترانزیت و خدمات فنی و مهندسی می‌تواند بیش از پیش گسترش یابد.

...............

پایان پیام/