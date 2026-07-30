بازگشت اجباری نزدیک به سه هزار مهاجر افغان در یک روز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که روز گذشته نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از طریق گذرگاههای مرزی به افغانستان بازگشتهاند.
فطرت روز پنجشنبه، ۸ مرداد، با انتشار اعلامیهای گفت که در مجموع ۵۶۰ خانواده شامل دو هزار و ۸۱۸ نفر وارد کشور شدهاند. بر اساس آمار منتشرشده، بخش عمده این افراد از طریق مرز افغانستان و پاکستان بازگشتهاند.
در این اعلامیه آمده است که ۴۵۱ خانواده شامل دو هزار و ۲۸۲ نفر از طریق گذرگاه تورخم در استان ننگرهار وارد افغانستان شدهاند. این رقم بیش از ۸۰ درصد کل مهاجرانی را تشکیل میدهد که در این روز به کشور بازگردانده شدهاند.
همچنین ۶۷ خانواده شامل ۳۷۷ نفر از طریق گذرگاه سپینبولدک در استان قندهار وارد کشور شدهاند.
در مرزهای غربی افغانستان نیز ۲۱ خانواده شامل ۸۲ نفر از مسیر راه ابریشم در استان نیمروز و ۲۱ خانواده شامل ۷۷ نفر از طریق گذرگاه اسلامقلعه در استان هرات بازگشتهاند.
آمارهای ارائهشده نشان میدهد که فشار اصلی موج تازه بازگشت مهاجران همچنان بر گذرگاه تورخم متمرکز است. ورود روزانه هزاران نفر از این مسیر میتواند ظرفیت مراکز ثبتنام، انتقال، اسکان موقت و ارائه خدمات اولیه در ننگرهار را با چالش بیشتری روبهرو کند.
در همین حال، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود شش میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند.
این نهاد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران، فشار بر خدمات عمومی و زیرساختهای افغانستان را افزایش داده است. بسیاری از بازگشتکنندگان پس از ورود به کشور با مشکلاتی مانند کمبود مسکن، بیکاری، فقر، دسترسی محدود به خدمات درمانی و آموزشی و نبود امکانات کافی برای آغاز دوباره زندگی روبهرو هستند.
ادامه اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی و کمبود فرصتهای شغلی مواجه است، میتواند جمعیت بیشتری را در معرض فقر، بیسرپناهی و مهاجرت داخلی قرار دهد.
در چنین وضعیتی، مسئله بازگشت مهاجران تنها به انتقال آنان از مرز محدود نمیشود. چگونگی اسکان، تأمین سرپناه، ایجاد فرصتهای معیشتی، دسترسی کودکان به آموزش و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، از مهمترین چالشهای پیش روی نهادهای داخلی و سازمانهای امدادرسان به شمار میرود.
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