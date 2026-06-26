امام حسین(ع) درس مبارزه با ظلم را به بشریت آموخت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لیاقت بلوچ نایب رئیس جماعت اسلامی پاکستان اعلام کرد: امام حسین(ع) با قیام خود در برابر نظام باطل و ظلم، راهی همیشگی برای استقامت، شجاعت و مقاومت در برابر ستم به امت اسلامی و تمام بشریت ارائه کرد.

وی بر لزوم بزرگداشت شهدای کربلا، حفظ وحدت و همبستگی و رعایت احترام متقابل میان مذاهب اسلامی تأکید کرد.

لیاقت بلوچ گفت: قیام امام حسین(ع) در برابر رهبری باطل و نظام منحرف از قرآن و سنت، یک حرکت تاریخی برای مقابله با ظلم و فساد بود که تا امروز به‌عنوان الگویی پایدار برای ایستادگی در برابر ستم شناخته می‌شود.

این شخصیت سیاسی پاکستان با اشاره به منشور اخلاقی شورای وحدت ملی که در سال ۱۹۹۵ برای کاهش تنش‌های فرقه‌ای در پاکستان تدوین شد، گفت: این سند همچنان مورد توافق همه گروه‌های مذهبی است و بر اساس آن، تکفیر یا صدور حکم قتل علیه هر فرقه اسلامی اقدامی غیر اسلامی و مردود محسوب می‌شود. همچنین احترام به اهل‌بیت(ع)، صحابه، همسران پیامبر(ص) و خلفای راشدین بخشی از ایمان کامل دانسته شده است.

وی از خطیبان و سخنرانان مذهبی خواست از هرگونه سخنان تحریک‌آمیز و توهین‌آمیز پرهیز کنند و به جای تفرقه، فرهنگ گفت‌وگو، تحمل و احترام متقابل را ترویج دهند.

لیاقت بلوچ در پایان تأکید کرد که نظام استثماری و ضد انسانی جهانی رو به افول است و تنها راه نجات جهان اسلام، اتحاد و همبستگی میان مسلمانان است.

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