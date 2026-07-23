پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن میکنند (اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی)
عراقچی افزود: آنها چشم بر واقعیتهای میدانی بستهاند و گویا تنها دغدغهشان انتخابات ۲۰۲۸ است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تجاوز بیخردانهای که این افراد تبلیغ و تشویق میکنند، تنها یک نتیجه خواهد داشت؛ رئیسجمهور آمریکا اگر دنبال معامله است، باید بهای سنگینتری بپردازد.
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