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پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست

۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۶
کد مطلب: 1844202
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با کنایه به مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که مدعی شده بود سیاست آمریکا «سر در برابر چشم» است!، گفت: آنها چشم بر واقعیت‌های میدانی بسته‌اند و گویا تنها دغدغه‌شان انتخابات ۲۰۲۸ است.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن می‌کنند (اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی)

عراقچی افزود: آنها چشم بر واقعیت‌های میدانی بسته‌اند و گویا تنها دغدغه‌شان انتخابات ۲۰۲۸ است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تجاوز بی‌خردانه‌ای که این افراد تبلیغ و تشویق می‌کنند، تنها یک نتیجه خواهد داشت؛ رئیس‌جمهور آمریکا اگر دنبال معامله است، باید بهای سنگین‌تری بپردازد.

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