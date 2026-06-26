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برگزاری پویش «حسین (ع) زمان خود باش!» در کتابخانه‌های عمومی کشور

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۱
کد مطلب: 1831819
برگزاری پویش «حسین (ع) زمان خود باش!» در کتابخانه‌های عمومی کشور

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پویش «حسین (ع) زمان خود باش!» را در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، پویش «حسین (ع) زمان خود باش!» در محورهای راه‌اندازی «تکیه کتاب»، کارگاه آگاهانش «جنگ روایت‌ها»، نشست‌های گفت‌وگومحور ویژه نوجوانان، طرح ملی مستندسازی غذاهای آیینی «میراث محبوب» و مراسم آیینی «تعزیت خورشید» در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور، اجرا می‌شود.

پویش «حسین (ع) زمان خود باش!»، دعوتی است به آگاهی، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری در دنیایی که هر روز بیش از گذشته به انسان‌های اندیشمند و دغدغه‌مند نیاز دارد. مجموعه برنامه‌های این پویش، تلاشی است برای پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ دانایی. در این برنامه‌ها با محوریت کتابخوانی، معرفی کتاب، کارگاه‌ها و گفت‌وگوهای آگاهنش، روایت‌نویسی و تبادل تجربه و بهره‌مندی از ابزارهای هنری، بستری فراهم می‌شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند نگاه خود را به مسائل فردی و اجتماعی گسترش دهند.

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