به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، پویش «حسین (ع) زمان خود باش!» در محورهای راه‌اندازی «تکیه کتاب»، کارگاه آگاهانش «جنگ روایت‌ها»، نشست‌های گفت‌وگومحور ویژه نوجوانان، طرح ملی مستندسازی غذاهای آیینی «میراث محبوب» و مراسم آیینی «تعزیت خورشید» در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور، اجرا می‌شود.

پویش «حسین (ع) زمان خود باش!»، دعوتی است به آگاهی، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری در دنیایی که هر روز بیش از گذشته به انسان‌های اندیشمند و دغدغه‌مند نیاز دارد. مجموعه برنامه‌های این پویش، تلاشی است برای پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ دانایی. در این برنامه‌ها با محوریت کتابخوانی، معرفی کتاب، کارگاه‌ها و گفت‌وگوهای آگاهنش، روایت‌نویسی و تبادل تجربه و بهره‌مندی از ابزارهای هنری، بستری فراهم می‌شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند نگاه خود را به مسائل فردی و اجتماعی گسترش دهند.

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