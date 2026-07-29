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اولین واکنش الحشدالشعبی به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۹
کد مطلب: 1846371
اولین واکنش الحشدالشعبی به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی

صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان الحشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی و عربستانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الحشدالشعبی در واکنش به حملات هوایی بامداد امروز آمریکا و عربستان سعودی به مراکزی در عراق بیانیه‌ای صادر کرد

الحشدالشعبی در بیانیه رسمی اعلام کرد: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان الحشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی و عربستانی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمان‌ها و اموال متناوب به این سازمان شده است.

مقاومت عراق افزوده است: ما این حملات را تنش‌آفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی کشور می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که بخش‌های ذی‌ربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.

الحشدالشعبی اضافه کرد: جزئیات رسمی و آخرین اخبار به محض تکمیل اطلاعات، از طریق بیانیه‌های سازمان الحشد الشعبی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

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