یمن از سرنگونی یک پهپاد شناسایی عربستان در شمال صنعا خبر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن چهارشنبه اعلام کرد که پدافند این کشور یک فروند پهپاد شناسایی متعلق به عربستان را هنگام مأموریت در آسمان شمال صنعا؛ پایتخت یمن سرنگون کرده است.

طبق نقل المیادین، وی مدل این پهپاد شناسایی را «کاریال» متعلق به عربستان دانست که نیروهای یمنی موفق به سرنگونی آن شدند.

وی افزود که این پهپاد بامداد امروز هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان صعده در شمال شهر صنعا؛ پایتخت یمن با استفاده از یک سلاح مناسب هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

سریع در پایان تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به حفاظت از حاکمیت کشورشان ادامه خواهند داد و پاسخ به هرگونه نقض حاکمیت را حق مشروع خود می‌دانند.

استان صعده یک استان کوهستانی و در فاصلهٔ ۲۴۳ کیلومتری شمال صنعا قرار گرفته است.

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