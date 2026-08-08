تشرف بیش از ۱۷ میلیون زائر به حرم مطهر امام علی(ع) در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس علوی اعلام کرد بر اساس آمارهای اولیه، شمار زائرانی که از نخستین روز ماه صفر تا پایان مراسم زیارت اربعین به حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف مشرف شده‌اند، به حدود ۱۷ و نیم میلیون نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، آمار اعلام‌شده در حال حاضر تقریبی است و فرآیند پالایش داده‌ها و سرشماری زائران همچنان ادامه دارد؛ ازاین‌رو احتمال افزایش شمار نهایی زائران وجود دارد.

این میزان حضور، بیانگر حجم گسترده زیارت زائران و عزاداران در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) همزمان با ایام اربعین حسینی است.

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