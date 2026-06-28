حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی زینلی، درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به رسالت تاریخی حوزههای علمیه در پاسداری از عدالت، بر ضرورت حضور فعال طلاب در عرصه قضاوت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تحقق عدالت علوی در جامعه اسلامی نیازمند حضور نیروهای مؤمن، متخصص و متعهد است، اظهار داشت: انشاءالله بتوانیم در این مسیر عدالت علی(ع) را در جامعه اسلامی برقرار کنیم. طلابی که در رشته حقوق فعالیت میکنند نباید این سنگر را خالی بگذارند. نظام جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت اداره میشود و عرصه قضاوت یکی از مهمترین میدانهایی است که حضور نیروهای صالح در آن ضرورت دارد.
قضاوت سخت است، اما ثواب جهاد دارد
قاضی ویژه دادگاه روحانیت با اشاره به دشواریهای حرفه قضاوت گفت: درست است که کار قضاوت سخت است و بسیاری از این سختی فرار میکنند، اما کار سخت، جهاد خود را دارد و ثواب عظیمی برای آن ذکر شده است اگر کسی بتواند راه حضرت علی(ع) را در این عرصه ادامه دهد، پاداش بزرگی خواهد داشت.
وی افزود: طلاب باید وارد مسائل قضایی شوند تا بتوانند مردمداری را در کنار اجرای عدالت بهدرستی محقق کنند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند قضاتی است که هم علم داشته باشند و هم روحیه خدمت و تقوا.
طلاب در دوران غیبت وظیفه سنگینی دارند
حجتالاسلام والمسلمین زینلی با اشاره به مسئولیتهای طلاب در عصر غیبت بیان کرد: طلاب در زمان غیبت وظیفه سنگینی بر عهده دارند. تبلیغ دین تنها یکی از وظایف آنان است؛ اما وظیفه دیگر، حضور در عرصههایی است که جامعه به آن نیاز دارد. یکی از این عرصهها، سنگر قضاوت است.
وی تأکید کرد: اگر طلاب از این میدان کنار بکشند، ممکن است نااهلان این جایگاه را تصاحب کنند. بنابراین طلابی که توان علمی و روحی لازم را دارند باید وارد این عرصه شوند و بازویی برای ولایت و رهبری باشند.
ضرورت تربیت قضات متعهد در حوزههای علمیه
این مقام قضایی با اشاره به اهمیت تربیت نیروهای متخصص در حوزههای علمیه گفت: حوزه باید در کنار تربیت مبلغ، به تربیت قاضی نیز توجه کند. امروز دستگاه قضایی نیازمند نیروهایی است که علاوه بر دانش حقوقی، از مبانی فقهی و اخلاقی برخوردار باشند. این ترکیب تنها در حوزههای علمیه قابل تحقق است.
حجتالاسلام زینلی ابراز امیدواری کرد: با حضور گستردهتر طلاب در عرصه قضاوت، عدالت علوی در جامعه اسلامی بیش از گذشته محقق شود و دستگاه قضایی بتواند با اتکا به نیروهای مؤمن و متخصص، رسالت خود را در خدمت به مردم بهدرستی انجام دهد.
وی در پایان با اشاره به تجربه بیش از بیست سال فعالیت در عرصه قضایی، اخلاق نیکو و مردمداری را از مهمترین وظایف قضات دانست و توصیه کرد همکاران قضایی در برخورد با اربابرجوع همواره با روی گشاده و رفتار کریمانه ظاهر شوند.
قاضی ویژه دادگاه روحانیت تأکید کرد: قضاوت تنها یک مسئولیت حقوقی نیست، بلکه امانتی الهی است و تحقق عدالت بدون رعایت اخلاق حرفهای و احترام به مردم ممکن نخواهد بود.
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