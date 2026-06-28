نقش بایستهٔ بانوان طلبه در جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، موسوی به نقش بنیادین طلاب در سطح خانواده اشاره کرد؛ او معتقد است که طلبه‌های حوزه‌های خواهر با بیان مفاهیم عاشورایی همچون عزت‌طلبی، صبر و وفاداری، به‌عنوان ستون فقرات فکری و عاطفی نسل آینده عمل می‌کنند. این طلاب، با ارائه توجیه‌های دینی برای رفتارهای حماسی، پایه‌ای مستحکم برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی در خانه‌ها می‌گذارند و به خانواده‌ها ابزارهای لازم برای حفظ هویت اسلامی را می‌سپارند.



وی اظهار داشت: ایام محرم، به‌خصوص با گسترش شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به عرصه‌ای برای تبادل سریع اطلاعات و شبهات جدید می‌شود. حوزه‌های علمیه خواهران باید به‌عنوان «مرکز ثقل پاسخگویی» عمل کنند؛ یعنی با ارائه تبیین‌های علمی، منطقی و مستند به پرسش‌های مطرح شده در فضای مجازی، از انتشار نادرست اطلاعات که می‌تواند به تضعیف ارزش‌های اسلامی منجر شود، جلوگیری کنند. این امر مستلزم تغییر از سخنرانی یک‌طرفه به گفت‌وگوی مسئله‌محور و بومی‌سازی پیام برای گروه‌های مختلف جامعه است، از طرف دیگر، در حوزه رسانه‌ای، طلاب خواهر نقش تولیدکنندگان روایت اصیل را دارند.

مدیر حوزه علمیه معصومیه شیراز بیان کرد: دشمن سعی در بازسازی تصویر امام حسین (ع) به‌عنوان یک رویداد تاریخی صرفاً غیرمذهبی دارد؛ در حالی که طلاب باید پیوند میان «حسینی بودن» و «مقاومت در برابر ظلم امروز» را به‌صورت واضح و جذاب در ذهن عمومی پیوند بزنند. برای این منظور، ضروری است که حوزه‌های علمیه از ابزارهای دیجیتال پیشرفته، تولید محتوای کوتاه و جذاب، و تسلط بر الگوریتم‌های انتشار استفاده کنند تا پیام‌های خود را به‌سرعت و به‌دسترس‌ترین شکل به مخاطب برسانند.



موسوی به چندین محور کلیدی برای تحول در برنامه‌های تبلیغی اشاره کرد و گفت: یک مبلغ برای گذار از حالت اطلاع‌رسان به تأثیرگذار، باید از الگوی سخنرانیِ یک‌طرفه به سمت گفتگوی دوطرفه و تعاملی حرکت کند. تحول در این راستا شامل موارد زیر است:

حرکت از کلی‌گویی به مسئله‌محوری : به جای تمرکز صرف بر وقایع تاریخی، باید از وقایع تاریخی برای حل مسائل روز جامعه (مانند بحران هویت، مشکلات خانوادگی و اخلاق اجتماعی) استفاده کرد، بومی‌سازی پیام: متناسب کردن محتوا با نیازهای خاص مخاطب (مثلاً تبیین محرم برای نوجوانان با ادبیات متفاوت نسبت به بزرگسالان)، تلفیق معرفت دینی با علوم روزمانند روان‌شناسی و جامعه‌شناسی؛ این ترکیب نه تنها جذابیت پیام را افزایش می‌دهد، بلکه پایه علمی برای استدلال‌های دینی فراهم می‌آورد.



وی همچنین بیان کرد: برای موفقیت در جهاد تبیین به ابزارهایی نیاز است ، از جمله: ابزار دیجیتال و رسانه‌ای برای تسلط بر مدیریت شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای کوتاه (ویدئو، اینفوگرافیک، پادکست) و آشنایی با الگوریتم‌های انتشار محتوا، ابزار دانش علوم انسانی: آشنایی با روان‌شناسی اجتماعی برای درک نیازهای مخاطب و جامعه‌شناسی برای تحلیل تغییرات فرهنگی، ابزار مهارت‌های ارتباطی ،فن بیان، مدیریت بحران در گفتگو و هنر داستان‌سرایی برای انتقال بهتر مفاهیم و هوش هیجانی بالا.



مدیر حوزه علمیه معصومیه شیراز در ادامه به برنامه های تبلیغی پیشنهادی برای مبلغان اشاره کرد و گفت: بهتر است از برنامه‌های موضوعی و سلسله‌وار به جای جلسات پراکنده استفاده کرد و به برگزاری دوره‌های موضوعی مانند «زن در مکتب عاشورا»، «حقوق اجتماعی در نگاه امام حسین (ع)»که مخاطب را برای پیگیری تشویق می کند، پرداخت.همچنین استفاده از گروه‌های هدف مثل طراحی برنامه‌های اختصاصی برای بانوان خانه‌دار، دانش‌آموزان، دانشجویان و زنان شاغل؛ هر کدام با محیط و زمان‌بندی متناسب با خودشان نیز راه گشاست .علاوه بر آن می توان از ترکیب فضای حضوری و مجازی استفاده کرد،یعنی اجرای سلسله‌جلسات حضوری در مدارس علمیه و مساجد، همزمان با پخش یا انتشار خلاصه و نکات کلیدی آن‌ها در فضای مجازی برای دسترسی به مخاطبان دوردست.



وی به بیان تدابیری در این زمینه پرداخت و گفت:باید تلاش کرد تا محتوا از دقت علمی برخوردار باشد و از نقل قول‌های نادرست تاریخی یا روایت‌های ضعیف که ممکن است باعث ایجاد شبهه شوند جلوگیری کرد.همچنین رعایت زمان بندی و توجه به حساسیت‌های زمانی در ماه محرم و مدیریت حجم انبوه اطلاعات برای جلوگیری از خستگی مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تدبیر در امنیت فرهنگی و هوشیاری در برابر نفوذهای فرهنگی و انتخاب موضوعاتی که ضمن پاسخ به نیاز جامعه، از بروز تنش‌های بیهوده یا انحراف از خط اصلی تبیین جلوگیری کند باید مورد توجه قرار بگیرد.



موسوی در پایان، با توجه به اهمیت مدیریت توانمندی طلاب و استفاده بهینه از آنها گفت: مدیران و معاونان فرهنگی باید از مدیریت دستوری به سمت مدیریت توانمندسازی حرکت کنند. برای این منظور آنها باید به شناسایی استعدادها بپردازند.مدیران نباید فقط به نمرات یا حضور طلاب در کلاس اکتفا کنند، بلکه باید از طریق پرسشنامه‌ها، برگزاری کارگاه‌های آزمایشی و مشاهده عملکرد در پروژه‌های کوچک، یک پروفایل مهارتی از هر طلبه تهیه کنند. مثلاً: این طلبه در نویسندگی قوی است، آن یکی در فن بیان، دیگری در گرافیک و دیگری در مدیریت گروه و ... راه دیگر بخش‌بندی و تیم‌سازی است، پس از شناسایی، نباید از استعدادها به صورت تک‌نفره استفاده کرد. مدیر باید «تیم‌های عملیاتی» تشکیل دهد. مثلاً برای یک پروژه تبلیغی در محرم: یک طلبه با مهارت نویسندگی مسئول تهیه محتوا، طلبه با مهارت دیجیتال ،مسئول انتشار و یک طلبه با فن بیان قوی را برای اجرا در یک تیم قرار دهد، مورد دیگر استفاده از الگوی تکلیف‌محوری است.به جای سپردن مسئولیت‌های کلی، باید وظایف مشخص و با خروجی قابل اندازه‌گیری به طلاب، با توجه به توانشان محول شود. این کار باعث افزایش اعتمادبه‌نفس طلاب و ارتقای کیفیت خروجی فرهنگی حوزه می‌شود.

وی گفت: ایجاد فضای رقابت سالم و پاداش‌دهی وتشویق طلاب توانمند از طریق ایجاد بسترهای ارائه اثر (مثل مسابقات تولید محتوا یا برگزیده تبلیغ سال) باعث می‌شود مدیران بتوانند استعدادهای نهفته را به سرعت شناسایی کرده و آنها را به کار گیرند.