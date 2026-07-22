پنتاگون: نظامی آمریکایی که پس از حملات ایران ناپدید شده بود، احتمالاً جان باخته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی که پس از حملات ایران به پایگاه‌های این کشور در اردن ناپدید شده بود، احتمالا کشته شده است.

در بیانیه پنتاگون آمده است: «گروهبان آنجل اس. رامپرساد، ۲۸ساله، از نیویورک، احتمالا در جریان یک حمله در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ در پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن، در حین انجام ماموریت کشته شده است. این حادثه در دست بررسی است.»

در ادامه بیانیه آمده است: «فرماندهی مرکزی آمریکا پیشتر این سرباز را به عنوان فرد ناپدیدشده اعلام کرده بود. وضعیت او به حالت «وضعیت خدمت – محل حضور نامشخص» تغییر یافت و اکنون احتمال داده می‌شود که جان باخته باشد.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرده بود که در پی حمله موشکی و پهپادی ایران به یک پایگاه هوایی در اردن که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، دو نظامی آمریکایی کشته شده‌اند و یک نفر دیگر ناپدید شده است.

.........................

پایان پیام/ 167