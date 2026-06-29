طالبان مردم را از خوردن نذری شیعیان در روز عاشورا منع کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رسانه‌های افغانستان، منابع محلی در شهرستان قره‌باغ کابل می‌گویند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در روز عاشورا، ضمن برهم زدن مراسم عزاداری شیعیان در «مسجد خاتم‌الانبیا(ص) قلعه‌شاهی»، اعلام کردند که «خوردن نذر شیعیان حرام است».

یک منبع دیروز (یک‌شنبه، ۷ تیر) در پیامی به «روزنامه اطلاعات روز» گفت که مأموران طالبان هم‌زمان با برگزاری مراسم روز عاشورا به این مسجد یورش بردند، عزاداران را از مسجد بیرون کردند و درب مسجد را بستند.

به گفته منبع، مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی مانع خوردن نذر شیعیان توسط اهالی محل شدند و ضمن توهین به مذهب شیعه گفتند که شیعیان «مشرک» هستند و خوردن نذر آنان «حرام» است.

طبق اطلاعات منبع، در پی این اتفاق، شیعیان نزد شهردار طالبان در قره‌باغ مراجعه کردند تا به این موضوع رسیدگی کند، اما او نیز هیچ توجهی به این موضوع نکرد.

منابع می‌گویند که در شهرسالت قره‌باغ کابل تنها اهالی یک روستا شیعه هستند که آنان همه ساله مراسم عزاداری روز عاشورا را با حضور پیروان اهل سنت برگزار می‌کنند و در مراسم امسال نیز شمار زیادی از پیروان اهل سنت شرکت کرده بودند.

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای بر مراسم عزاداری شیعیان در ماه محرم وضع کرده‌اند. امسال نیز محدودیت‌هایی در برخی مناطق شیعه‌نشین هرات، کابل و غزنی برای عزاداران ایجاد شد.

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