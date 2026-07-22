گلایه بقائی از ناسپاسی مقامات کویت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با انتشار تصویری از متخصصان ایرانی در کویت در سال ۱۹۹۱ که برای خاموش‌کردن آتش چاه‌های نفت کویت به این کشور رفته بودند، نوشت:«این عکس تاریخی از متخصصان نجیب و فداکار ایرانی است در تلاش برای خاموش کردن چاه‌های نفت آتش‌گرفته کویت بعد از عقب‌نشینی ارتش رژیم بعث عراق از این کشور در سال ۱۹۹۱.

با وجود اینکه تنها سه سال از پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران گذشته بود و زخم ناسور ناشی از حمایت‌های همه‌جانبه کویت و دیگر اعضای شورای همکاری از رژیم متجاوز صدام هنوز تازه بود، ایران به درخواست دولت کویت یک تیم ۴۷ نفره از متخصصان صنعت نفت را برای مشارکت در عملیات خاموش‌کردن آتش اعزام کرد و مسئولیت مهار ۲۸ حلقه چاه نفت در میدان عظیم برقان را بر عهده گرفت؛ رخدادی که در اسناد و گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان بخشی از بزرگ‌ترین عملیات مهار آتش چاه‌های نفت در تاریخ ثبت شده است.

ایرانیان نجیب، آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند و شما بخشی از آتش اهریمنان شده‌اید علیه مردمان ما!

ایران همواره به حسن همجواری پایبند بوده است اما دود ناسپاسی و فقدان آینده‌نگری به چشم ناسپاسان خواهد رفت.

«کسی که خار بکارد، انگور درو نخواهد کرد»

..............................

پایان پیام/ 167