به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به حملات اخیر پاکستان اعلام کرد که در برابر تهاجم رژیم نظامی این کشور، پاسخ تلافیجویانه و قاطع داده خواهد شد.
مجاهد بدون ارائه جزئیات دقیق از زمان و نحوه عملیات، تأکید کرد که این واکنش دندانشکن خواهد بود و در زمان مناسب عملی میشود.
وی افزود که سیاست اصلی حکومت حل تنشها از طریق گفتوگو است تا اوضاع از کنترل خارج نشود، اما در صورت ادامه تجاوزات، افغانستان از حق دفاع مشروع خود استفاده خواهد کرد.
مجاهد همچنین احتمال مسدود شدن سفارت پاکستان در کابل را در صورت تداوم حملات به عنوان یکی از گزینهها مطرح کرد.
سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگری از اظهارات خود، گزارشها و شایعات مربوط به حمله زمینی پاکستان به خاک افغانستان را رد کرد.
وی تصریح کرد که چنین ادعاهایی صحت ندارد و نیروهای مرزی امارت اسلامی با متانت و آمادگی کامل در امتداد مرزها حضور دارند.
مجاهد بر آمادگی کامل نیروهای افغان برای دفاع از حاکمیت کشور افغانستان تأکید کرد و خواستار خویشتنداری دو طرف برای جلوگیری از گسترش درگیری شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان در روزهای اخیر افزایش یافته و بر اثر حمله پاکستان به چند استان در جنوب و شرق افغانستان، دهها نفر کشته شدند.
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