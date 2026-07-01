به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در آستانه برگزاری آیین‌های «بدرقه آقای شهید ایران»، فراخوان ادبی «واژه‌های وداع» را با محوریت سوگواری، وداع و بازتاب احساسات کودکان، نوجوانان، مربیان و بزرگسالان در فقدان امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «قدس‌الله نفسه الزکیه» منتشر کرد.

این فراخوان استانی با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با شاخصه‌های شخصیتی و جایگاه والای امام شهید طراحی شده و گروه‌های سنی مختلف شامل کودکان ۷ تا ۱۱ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال و همچنین بزرگسالان و مربیان را مخاطب قرار داده است.

محورهای موضوعی فراخوان «واژه‌های وداع» بر سوگواری، مفهوم وداع و تجلی احساس مخاطبان در فقدان قائد شهید استوار است. بر این اساس، کودکان می‌توانند با ارسال دل‌نوشته، نوجوانان با خلق و ارسال شعر، داستانک و دل‌نوشته و بزرگسالان و مربیان با تولید اثر در قالب روایتگری، شعر و متن ادبی در این فراخوان شرکت کنند.

بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۳۸۴۱۰۶۱۷۴ ارسال کنند.

همچنین از خالقان آثار برگزیده طی آیینی در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ تجلیل خواهد شد.

آیین‌های بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «قدس‌الله نفسه الزکیه» با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار ملی «باید برخاست» و شعار بین‌المللی «قوموا لله»، روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی «ره» تهران آغاز می‌شود. نماد اصلی این مراسم بزرگ نیز «مشت گره‌کرده» اعلام شده است.

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