به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع طالبان در اعلامیهای تأیید کرد که شامگاه سهشنبه ۹ تیر، نیروهای این گروه حملات هوایی موفق به مراکز مشترک داعش و عناصر شرور در منطقه سرانان استان پشین بلوچستان انجام دادهاند.
طالبان همچنین ادعا کردند در مناطق قنبرخیل خیبرپختونخوا و گرمچشمه چترال به مراکز داعش و حامیان آنها حمله هوایی کرده و تلفات سنگین جانی و مالی به آنها وارد شده است. آنها این مراکز را پایگاه برنامهریزی حملات علیه غیرنظامیان افغانستان اعلام کردند.
در اعلامیه طالبان تأکید شده است که: این حملات با دقت بالا بر اهداف تعیینشده انجام شده و هیچگونه تلفات ملکی/غیرنظامی در پی نداشته است.
در همین حال، ارتش پاکستان صرفاً حمله به بلوچستان را تأیید کرد و گفت چهار پهپاد ابتدایی طالبان بلافاصله توسط پدافند هوایی شناسایی و با اقدامات متقابل خنثی شدند. پاکستان این اقدام را ترفندی برای منحرف کردن افکار عمومی خواند.
این تنشها پس از آن رخ داد که ارتش پاکستان یکشنبهشب همین هفته به استانهای پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان حمله کرد. اسلامآباد مدعی کشتن ۲۵ عضو تحریک طالبان پاکستان شد، اما طالبان از کشته شدن ۳۶ غیرنظامی بر اثر این حملات خبر داد. یوناما کشته شدن ۲۸ نفر و زخمی شدن ۴۹ غیرنظامی را تأیید کرده است.
حکومت طالبان پیشتر هشدار داده بود که در پاسخ به حملات پاکستان، پاسخ قاطع خواهد داد و انتقام خواهد گرفت.
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