پاکستان هند را به حمایت از تروریسم در افغانستان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز چهارشنبه (۱۰ تیر) با انتشار بیانیه‌ای به واکنش تند هند در مورد حملات اخیر ارتش پاکستان به افغانستان، پاسخ داد.

وی هند را کشوری دانست که حاکمیت همسایگان را تضعیف کرده، حقوق کشمیری‌ها را سرکوب می‌کند و از گروه‌های تروریستی علیه پاکستان حمایت مالی و عملی می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان حملات هوایی اخیر به استان‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را «اقدامات مشروع، هدفمند و متناسب» علیه مواضع تحریک طالبان پاکستان و جماعت‌الاحرار توصیف کرد و تأکید کرد که برای حفظ امنیت شهروندانش به اقدامات لازم ادامه خواهد داد.

اظهارات اندرابی اشاره به بیانیه وزارت خارجه هند دارد که در آن حملات پاکستان را «تجاوز آشکار» و نقض حاکمیت افغانستان دانسته و محکوم کرده بود و همچنین آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های داخلی اسلام‌آباد خوانده بود.

پاکستان مدعی شده است که حملات ارتش، مواضع گروه‌های تروریستی که از سوی هند حمایت می‌شوند را هدف قرار داده است؛ اما طالبان اعلام کردند که در این حملات خانه‌های غیرنظامیان هدف قرار گرفته است و ۳۶ نفر کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

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