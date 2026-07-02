نشست کمیسیون عالی شیعیان افغانستان؛ بزرگداشت عاشورا یا تمجید از طالبان؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان افغانستان که توسط حکومت طالبان برای رسیدگی به امور شیعیان این کشور ایجاد شده است، مراسمی با عنوان «بزرگداشت عاشورای حسینی» با حضور تعدادی از علمای شیعه کابل و چند تن از مسئولین حکومت طالبان روز چهارشنبه (۱۰ تیر) در کابل برگزار کرد.

بنابر گزارشی که صفحه رسمی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در فیسبوک منتشر کرده است، سخنرانان این مراسم که عمدتا از شیعیان بودند، بدون کوچکترین اشاره به ایجاد محدودیت‌هایی که امسال نیز برای عزاداران حسینی از سوی طالبان در برخی مناطق این کشور ایجاد شد، به تعریف و تمجید از حکومت و امنیتی که برای عزاداران ایجاد کردند پرداختند.

در متنی که مطبوعات کمیسیون منتشر کرده است چنین آمده: «سید حیات‌الله عالمی، معاون امور فرهنگی- تبلیغات کمیسیون ضمن قدردانی از حضور آگاهانه علما و بزرگان، اظهار داشت که نشست امروز به دو مناسبت برگزار شده است: نخست، تقدیر و تشکر از نیروهای امنیتی امارت اسلامی که در ایام محرم، به‌ویژه روز عاشورا، امنیت عزاداران حسینی را در سراسر کشور تأمین نمودند؛ و دوم، قدردانی از علما، خطبا، ائمه مساجد و تمامی افرادی که در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم محرم امسال نقش و سهم مؤثر داشتند.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن فاضل‌زاده به ایراد سخن پرداخت و بیان داشت که حمایت از نظام اسلامی بر دو مبنا استوار است: نخست دلایل عقلی و دوم دلایل نقلی. وی پیرامون هر دو موضوع به تفصیل سخن گفت و دیدگاه‌های خود را تشریح نمود.

در ادامه این جلسه، علی‌اکبر جمشیدی، معاونت حقوقی- ولایتی کمیسیون، به موضوع تأمین امنیت سراسری کشور پرداخت و اظهار داشت که امنیت موجود، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان امارت اسلامی است و طی سال‌های اخیر امنیت به شکل قابل توجهی تأمین گردیده است. او از عموم مردم خواست تا با حفظ همبستگی و همکاری، از نظام حمایت نموده و در تقویت امنیت روانی و اجتماعی جامعه سهیم باشند.

نورالله نوری، وزیر امور اقوام و قبایل حکومت طالبان، نیز طی سخنانی اظهار داشت که در دوران حکومت پیشین اختلافات مذهبی بیشتر مشاهده می‌شد، اما در شرایط کنونی چنین مشکلاتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. وی تأکید کرد که امارت اسلامی توانسته است وحدت ملی را در افغانستان تقویت نموده و اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی را تحت شعار «حکومت اسلامی» گردهم آورد. او همچنین افزود که تمامی اقوام کشور در کنار نظام اسلامی قرار داشته و از آن حمایت می‌کنند.

در بخش دیگری از برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن شریفی بلخابی، یکی دیگر از سخنرانان مراسم، عدالت را از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت اسلامی برشمرد. وی به برخی دستاوردهای امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف اشاره نموده و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.»

منتقدان می‌گویند بعد از پایین آوردن پرچم‌های عزاداری در برخی شهرهای افغانستان توسط نیروهای طالبان، دستگیری تعدادی از علما و مردم عزادار شیعه در محرم و بستن شبکه تلویزیونی تمدن و مجموعه خاتم‌النبیین(ص) به عنوان مراکز مهم شیعه، برگزاری چنین مجالسی که به تعریف و تأیید طالبان از سوی شیعیان می‌پردازد، کار شایسته و قابل دفاعی نیست.

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