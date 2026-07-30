به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ یک مقام ارشد صهیونیست به رویترز اعلام کرد در دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید، تمامی گزینههای ممکن برای جلوگیری از برنامه هستهای ایران از جمله دیپلماسی، فشار اقتصادی و تحریمها، و همچنین گزینه نظامی و حمله گسترده—بهطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
به ادعای این مقام اسرائیلی که خواست نامش فاش نشود، نتانیاهو در این دیدار خواستار تشدید فوری حملات نظامی نشده و اتخاذ تصمیم نهایی را بر عهده ترامپ دانسته است. وی همچنین تاکید کرد که ترامپ در این پرونده «شریک ارشد» محسوب میشود و نخستوزیر اسرائیل نیز ایدههای جدیدی را در خصوص نحوه مواجهه با ایران مطرح کرده است.
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