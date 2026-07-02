به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رحمت رحمتنژاد، مدیرکل راهآهن شمال۲ در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام برقراری یک رام قطار تندرو (ترنست) در مسیر رشت به تهران و بالعکس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد و جابجایی مشتاقان شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این قطار فوقالعاده تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به جزئیات زمان حرکت افزود: قطار فوقالعاده رشت-تهران روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ساعت هشت صبح از رشت به سمت تهران حرکت خواهد کرد و مسیر بازگشت آن نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ از تهران به مقصد رشت برقرار است.
مدیرکل راهآهن شمال۲ ظرفیت این قطار را ۳۰۰ نفر در مسیر رفت و ۳۰۰ نفر در مسیر برگشت اعلام کرد و در خصوص نحوه تهیه بلیط گفت: علاقهمندان میتوانند از هماکنون از طریق سامانه فروش یکپارچه راهآهن، وبسایت رسمی «رجا» و یا مراکز فروش حضوری بلیط در سراسر کشور، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
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