به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ویژه «میراث راهبردی و تمدنی رهبر شهید امت» در آستانه تشییع تاریخی مجاهد بزرگ و رهبر شهید انقلاب اسلامی، به میزبانی خبرگزاری ابنا و با حضور و سخنرانی دکتر عصام العماد، اندیشمند و مستبصر یمنی، و دکتر راشدالراشد، فعال سیاسی بحرینی، در سالن جلسات این خبرگزاری برگزار شد.
انقلاب فرهنگی و سیاسی در پی شهادت رهبر انقلاب
دکتر عصام العماد، اندیشمند و پژوهشگر یمنی، در این نشست ضمن تمجید از شخصیت والای رهبر شهید انقلاب تصریح کرد که شهادت ایشان میتواند یک «انقلاب فرهنگی و سیاسی» در جهان بشریت ایجاد کند و پیشبینی کرد که مراسم تشییع ایشان به واقعهای عظیم تبدیل خواهد شد که فراتر از جهان اسلام، توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب میکند.
نماز میت غیابی در سراسر جهان
دکتر العماد همچنین پیشنهاد داد برای بازتاب گستردهتر این واقعه در سطح بینالمللی، ائمه جماعت در کشورهای مختلف ـ بهویژه در میان اهل سنت و زیدیها که نماز میت غیابی را جایز میدانند ـ همزمان با مراسم تشییع، نماز میت غیابی اقامه کنند تا این حرکت به پدیدهای جهانی در ترویج فرهنگ شهادت تبدیل شود.
نگاه راهبردی رهبر شهید به جبهه مقاومت؛ از یمن تا تنگه بابالمندب
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش راهبردی رهبر انقلاب در بیداری اسلامی یمن پرداخت و ایشان را از مؤثرترین چهرهها در شکلگیری جریان انصارالله دانست که از دههها پیش با شخصیتهایی همچون بدرالدین الحوثی و سید عبدالملک الحوثی ارتباط فکری و فرهنگی داشتهاند. به گفته العماد، رهبر انقلاب سالها پیش با نگاهی آیندهنگر به اهمیت راهبردی تنگه بابالمندب توجه داشته و حتی برای تقویت پیوندهای فرهنگی با یمن، دستور بازسازی مقبره «ناصر اطروش» را صادر کرده بودند. وی افزود که این شهید بزرگوار شخصیتی چندبعدی داشت و در کنار اشراف بر مسائل سیاسی و نظامی و شناخت دقیق از آمریکا و اسرائیل، در حوزههایی مانند تاریخ، رجال، فلسفه، عرفان و ادبیات فارسی، عربی و ترکی نیز تبحر قابل توجهی داشت.
این مستبصر یمنی در ادامه با مقایسه روش تفسیری رهبر انقلاب و سید قطب، تأکید کرد که ایشان برخلاف برخی جریانهای اسلامی که تنها بر جنبه سیاسی قرآن تمرکز کردهاند، توانستند میان «سیاست و معنویت» پیوندی عمیق برقرار کنند. وی همچنین با اشاره به نقش «عشق به شهادت» در منظومه فکری ایشان گفت که تأثیر خون این شهید به اندازهای گسترده است که حتی برخی از افراد جداشده از جریانهای تندرو و داعش پس از شهادت ایشان به مکتب اهلبیت گرایش پیدا کردهاند.
العماد در پایان خاطرنشان کرد که امروز مردم یمن و بسیاری از مسلمانان جهان، افزون بر توجه به دیدگاههای سیاسی رهبر انقلاب، مشتاق شناخت عمیقتر مبانی فکری و مکتبی ایشان در موضوعاتی همچون مهدویت و سیره ائمه اطهار هستند.
هویت گرهخورده با ایران؛ چالش آلخلیفه با ولایت فقیه
همچنین در این نشست دکتر راشد الراشد، از رهبران جنبش اسلامی عمل بحرین، فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی را ضایعهای جبرانناپذیر برای کل جهان اسلام دانست. وی با اشاره به جایگاه مرجعیت و رهبری آن شهید، او را الهامبخش جوانان و جنبشهای مقاومت در منطقه از جمله لبنان، عراق، یمن و بحرین معرفی کرد و افزود که در لحظات بحرانی، کلام و موضع ایشان همواره قطبنمای حرکت نیروهای مؤمن بوده است.
این فعال سیاسی بحرینی با تأکید بر پیوند عمیق تاریخی و هویتی میان بحرین و ایران، تصریح کرد که بیش از نیمی از مردم بحرین اصالتاً ایرانی هستند و این کشور هیچ رابطه هویتی با عربستان سعودی ندارد. وی با انتقاد شدید از رژیم آلخلیفه، اقدامات سرکوبگرانه این رژیم علیه علما، مداحان و روضهخوانان بحرینی را ناشی از هراس حاکمان از نفوذ مرجعیت فقهی و سیاسی رهبر انقلاب در میان مردم دانست.
دکتر راشدالراشد در ادامه تأکید کرد که رژیم آلخلیفه «ولایت فقیه» را به عنوان یک جرم سیاسی تلقی کرده و با بازداشت دهها تن از علمای دینی، سعی دارد تقلید مذهبی مردم از مرجعیت ایران را سرکوب کند. به گفته وی، آلخلیفه حتی شعائر حسینی و مواکب عاشورا را به اتهام ترویج نظریه ولایت فقیه محدود کرده است، اما این فشارها نتوانسته است پیوند قلبی و اعتقادی مردم بحرین با مرجعیت و تمدن ایرانی را بگسلد و این میراث فکری همچنان راهنمای مسیر آنها باقی خواهد ماند.
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