به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته این استان در تاریخ و تمدن ایران گفت: فارس یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری هویت تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین است و بسیاری از نشانه‌های درخشان تمدن ایرانی از این سرزمین برخاسته‌اند و وجود آثار جهانی همچون تخت‌جمشید، پاسارگاد و مجموعه‌ای از بناها و میراث ارزشمند تاریخی، در کنار پیشینه غنی معنوی، ادبی و فکری شهر شیراز، فارس را به یکی از اصلی‌ترین محورهای مطالعات ایران‌شناسی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه افتتاح شعبه بنیاد ایران‌شناسی در فارس می‌تواند به توسعه پژوهش‌های علمی در حوزه تاریخ، فرهنگ، زبان و هنر ایران کمک کند، افزود: این اقدام فرصتی مهم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان استان است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای پویا از مطالعات ایران‌شناسی در جنوب کشور باشد.

امیری همچنین بر آمادگی کامل مدیریت استان برای حمایت از فعالیت‌های این شعبه تأکید کرد و گفت: استانداری فارس از هرگونه اقدام علمی و فرهنگی که به معرفی هرچه بهتر میراث تمدنی ایران و تقویت پژوهش‌های علمی در این حوزه کمک کند، حمایت خواهد کرد.

استاندار فارس در ادامه تصریح کرد: تمهیدات؛ مقدمات و مکان مورد نیاز شعبه بنیاد ایران شناسی در مرکز استان پیش بینی شده است.

در این نشست، علی‌اکبر صالحی نیز ضمن استقبال و موافقت ‌با پیشنهاد استاندار فارس و اشاره به اهمیت این استان در مطالعات ایران‌شناسی، افتتاح شعبه بنیاد ایران شناسی را گامی مؤثر در گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی این بنیاد دانست و ابراز امیدواری کرد: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان، زمینه‌های تازه‌ای برای پژوهش‌های عمیق‌تر در حوزه ایران‌شناسی فراهم شود.